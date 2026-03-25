विजय सिन्हा की चेतावनी काम करेगी? हड़ताल से लौटने के लिए सीओ, अफसरों के पास कुछ ही घंटे बचे

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है। हड़ताली अधिकारियों को 25 मार्च यानी आज की शाम पांच बजे तक अपने काम पर लौटने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बिहार में हड़ताल पर गए सीओ और राजस्व अफसरों के लिए आज का दिन काफी अहम औऱ बड़ा भी है। भूमि सुधार एवं राज्स्व विभाग के मंत्री सह बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मियों और सीओ को चेतावनी दी है कि अगर आज वो हड़ताल छोड़ कर काम पर नहीं लौटते है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा की तरफ से सीओ और राजस्व अफसरों को काम पर लौटने के लिए जो समय सीमा दी गई है उसके खत्म होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विजय सिन्हा की चेतावनी काम करेगी?

शाम 5 बजे तक की मिली है मोहलत नौ मार्च से हड़ताल पर चल रहे अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों पर सरकार बेहद सख्त हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है। हड़ताली अधिकारियों को 25 मार्च यानी आज की शाम पांच बजे तक अपने काम पर लौटने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें वेतन कटौती, सेवा में टूट से लेकर अनुशासनिक कार्रवाई भी शामिल है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के कुछ पदाधिकारी नौ मार्च से काम नहीं कर रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को 25 मार्च की संध्या 5:00 बजे तक हर हाल में अपने पद पर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि जो अफसर निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पर लौट आते हैं, उनके मामले में अवकाश अवधि के समायोजन पर नियमों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सभी अधिकारियों से हड़ताल समाप्त कर शीघ्र अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है।

50 फीसदी से ज्यादा अधिकारी कर रहे काम- विजय सिन्हा विजय सिन्हा ने बताया है कि 50 फीसदी से अधिक अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मुख्यालय से प्रति दिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी परिस्थिति में जनता के कार्य प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे।