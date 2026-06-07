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‘जल्द ही सब NDA के साथ होंगे', I.N.D.I.A गठबंधन को लेकर बिहार के इस मंत्री ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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INDIA Block Dispute: 8 जून की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में भारी विवाद हो गया है। सीपीएम और जेएमएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने इसे स्वार्थ का गठबंधन कहा है।

‘जल्द ही सब NDA के साथ होंगे', I.N.D.I.A गठबंधन को लेकर बिहार के इस मंत्री ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

INDIA Block Dispute: आगामी 8 जून को होने वाली बड़ी बैठक से ठीक पहले विपक्षी दलों के 'इंडिया गठबंधन' (INDIA Block) में एक बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। गठबंधन के भीतर मची इस रार के बाद अब विरोधियों को भी हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। इसी कड़ी में पटना में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी एकता पर तीखा तंज कसा है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने साफ शब्दों में कहा, "INDI गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यह गठबंधन सिर्फ अपने स्वार्थ और चुनाव के लिए हुआ था।" उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टीएमसी (TMC) में पहले ही बड़ी फूट पड़ चुकी है और डीएमके भी अब इस गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती है। आने वाले समय में ये सभी दल एनडीए (NDA) के साथ होंगे और देश के विकास में अपना योगदान करेंगे।

सीपीएम और जेएमएम ने जताई कांग्रेस से भारी नाराजगी, आप और डीएमके ने पहले ही बनाई दूरी

इस महाबैठक से ठीक पहले विपक्षी खेमे में भारी कलह मची हुई है। गठबंधन के बड़े सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर संकट के समय साथ न देने का बहुत गंभीर आरोप लगाया है। खबर के अनुसार, सीपीएम (CPM) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने कांग्रेस के रवैए को लेकर अपनी भारी नाराजगी जताई है। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) और डीएमके (DMK) जैसी बड़ी पार्टियों ने तो इस बैठक से पहले ही खुद को गठबंधन की गतिविधियों से पूरी तरह अलग कर लिया है। सहयोगियों का यह बिखराव साफ तौर पर दिखाता है कि चुनाव खत्म होते ही विपक्षी पार्टियों के बीच की आपसी कड़वाहट और मतभेद खुलकर सड़कों पर आ गए हैं।

राहल गांधी के बयानों और ईडी की कार्रवाई पर भड़की सीपीएम

इस पूरे विवाद की जमीनी वजहों को देखें, तो शनिवार को सीपीआई(एम) के महासचिव एम. ए. बेबी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बेहद तल्ख पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जानबूझकर यह झूठा प्रचार किया कि सीपीआई(एम) और बीजेपी (BJP) के बीच कोई अंदरूनी डील यानी गुप्त समझौता हुआ है। उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया कि राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव के समय वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मुद्दा उठाकर उन्हें घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस की इसी रणनीति से नाराज होकर अब एक-एक कर सभी क्षेत्रीय दल पीछे हट रहे हैं, जिससे 8 जून की बैठक से पहले ही विपक्षी एकता पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच गई है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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