बिहार के मंत्री के घर चोरी, संजय टाइगर के पैतृक आवास से आधा किलो सोना; लाखों कैश गायब
मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना के एजी कॉलोनी स्थित पैतृक आवास में छठ पर बड़ी चोरी हो गई। चोर आधा किलो से ज्यादा सोना, दो किलोग्राम चांदी और लाखों कैश उड़ा ले गए।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा और विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना स्थित पैतृक आवास पर छठ महापर्व के दौरान चोरी हो गई। चोर मंत्री के घर से सोना-चांदी के आभूषण और कैश उड़ा ले गए। चोरी हुए आभूषणों और अन्य कीमती सामान की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपये बताई जा रही है। लगभग 600 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी के गहनों के अलावा 7 लाख रुपये नकद भी चोर उड़ा ले गए। पटना के एजी कॉलोनी स्थित आवास पर शनिवार की देर रात हुई।
जब यह घटना हुई, तब घर में कोई मौजूद नहीं था। मंत्री संजय टाइगर का पूरा परिवार छठ महापर्व को लेकर बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर घर में घुस गए और कमरों एवं अलमारियों के ताले तोड़कर कीमती सामना चुरा लिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सचिवालय-2 साकेत कुमार के मुताबिक पुलिस तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
रविवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच स्थानीय थाने को सूचना मिली कि देर रात एजी कॉलोनी के मकान संख्या बी-20 में चोरी की वारदात हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि यह मंत्री संजय सिंह टाइगर का पैतृक आवास है। अभी इस मकान में उनके भाई का परिवार रहता है।
पुलिस थाने में दर्ज आवेदन के मुताबिक चोरों ने घर से करीब 600 ग्राम सोना, दो किलो चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान और लगभग 7 लाख रुपये नकद चोरी कर लिये। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक जांच टीम ने भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस गश्त करती रही, चोर घर में घुस गए
एसडीपीओ साकेत कुमार के मुताबिक मंत्री संजय सिंह टाइगर का पैतृक आवास एजी कॉलोनी में एकांत जगह पर स्थित है। घटना की रात आसपास के घर भी खाली थे। इस कारण किसी को चोरी की भनक नहीं लग सकी। यह क्षेत्र पटना के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत आईजीआईएमएस टीओपी-2 के अधीन आता है। घटना के दौरान रात्रि गश्ती दल के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। इसके बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया।
एसडीपीओ ने बताया कि छठ महापर्व के दौरान अधिकांश लोग घर बंद कर अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। इसी दौरान चोरी की यह घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। फिलहाल इस संबंध में कुछ भी कहना जांच को प्रभावित कर सकता है। पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।