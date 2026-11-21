मंत्री संजय सिंह टाइगर के घर से चोरी में पुलिस का बड़ा ऐक्शन, लाइनर गिरफ्तार; सोना, चांदी, कैश बरामद
सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि कांड की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। चोरी की वारदात को अंजाम देने में करीब सात लोग शामिल थे। फिलहाल लाइनर को गिरफ्तार किया गया है।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। छठ पूजा के दौरान बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर के घर में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लाइनर दीघा के फेयरफील्ड कॉलोनी निवासी संजीत कुमार उर्फ बंटा (34) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपित के पास से 41 ग्राम गलाया हुआ सोना, 506 ग्राम चांदी, 43,550 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि वीवीआईपी के घर में चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा सके। पुलिस गिरोह के चोरों की धर पकड़ में जुट गई है।
सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने इस मामले में बताया कि कांड की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। चोरी की वारदात को अंजाम देने में करीब सात लोग शामिल थे। अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि लाइनर से पूछताछ में अहम लीड्स मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। साकेत कुमार ने जल्द ही सभी चोरों को पकड़ लेने का आश्वासन दिया है।
14 नवंबर की रात हुई थी चोरी
दरअसल, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर के पैतृक आवास (मकान संख्या बी-20) में छठ के दौरान शनिवार 14 नंवबर की रात लगभग 1:15 से 3:30 बजे के बीच चोरी हुई थी। चोरों ने यहां से लगभग छह सौ ग्राम सोना, दो किलो चांदी और सात लाख रुपये नकद पर हाथ साफ किया था। अनुमानित तौर पर 80 लाख रुपये से अधिक की चोरी हुई थी।
त्योहारों के दौरान बंद घरों की करते थे रेकी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय-2 साकेत कुमार के मुताबिक आरोपित संजीत कुमार उर्फ बंटा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह कंकड़बाग और कदमकुआं समेत अन्य थाने क्षेत्र में दर्ज मामलों में जेल जा चुका है। ये गिरोह छठ आदि त्योहारों के समय बंद घरों की रेकी कर चोरी को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार आरोपित ने इस वारदात में लाइनर की भूमिका निभाई थी। उसने घर की पहचान करने और गिरोह के अन्य सदस्यों को तय जगह तक पहुंचाने में मदद की थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें