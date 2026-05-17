अब खनन माफिया की खैर नहीं: बिहार खनिज नियमावली 2026 में 5 लाख तक जुर्माने का नियम

संशोधित नियमावली के मुताबिक, लघु खनिज का परिवहन खास रंग से रंगे एवं ढंके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके ले जाने पर अब प्रति टैक्टर पांच हजार रुपये जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। कुछ मामलों में जुर्माने की राशि पांच लाख होगी।

बिहार में बालू-पत्थर के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान लागू कर दिये गये हैं। पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। एक माह के अंदर जुर्माना का भुगतान नहीं करने या एक से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को तीन माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहा तो जिला समाहर्ता (डीएम) के स्तर पर स्पष्टीकरण लेकर स्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से हाल ही में अधिसूचित बिहार खनिज संशोधन (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2026 में ये प्रावधान किए गए हैं।

संशोधित नियमावली के मुताबिक, लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एवं ढंके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति टैक्टर पांच हजार रुपये जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यह दोनों जुर्माना राशि वाहन मालिक पर अधिरोपित होगी। वहीं, बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर पट्टाधारी को प्रति वाहन एक लाख रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा।

पौधारोपण नहीं करने पर एक लाख दंड खनन क्षेत्र में चिह्नित हरित आवरण सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े प्रावधान हुए हैं। खनन योजना के अनुसार पौधारोपण नहीं करने पर पट्टाधारियों पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा। यह राशि न्यूनतम एक लाख रुपये होगी। पौधारोपण में 50 वृक्ष तक कमी के लिए पांच लाख रुपये एवं 50 वृक्ष से अधिक की कमी होने पर पांच लाख के अतिरिक्त प्रति वृक्ष दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जायेगा।

छह माह का सीसीटीवी फुटेज रखना अनिवार्य संशोधित नियमावली में खनन पारदर्शिता बनाये रखने को लेकर भी पट्टाधारियों पर शिकंजा कसा गया है। प्रत्येक पट्टाधारी को अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर पहली बार पांच लाख रुपये, दूसरी बार दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके बाद उचित सुनवाई का अवसर देते हुए पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त साइन बोर्ड स्थापित नहीं करने पर एक लाख रुपये, सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने पर पांच लाख रुपये तथा पानी का छिड़काव व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

ये होगा फायदा खनिजों की चोरी रुकेगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा

पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होगा