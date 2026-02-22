Hindustan Hindi News
बिहार में मीट शॉप पर ऐक्शन शुरू, बिना लाइसेंस मांस-मछली बेचना बंद; आदेश जारी

Feb 22, 2026 03:06 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस वाली मीट शॉप को बंद करने का आदेश जारी हो गया है। जिन मांस, मछली की दुकानों में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी बंद किया जाएगा।

बिहार में खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगाने की घोषणा के बाद मीट शॉप पर ऐक्शन शुरू हो गया है। राज्य के सभी शहरों में बिना लाइसेंस के चल रहीं मीट शॉप को बंद किया जाएगा। साथ ही, जिन दुकानों पर स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी शहरी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सिन्हा ने पिछले दिनों विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य भर में खुले में मांस-मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीट शॉप चलाने के लिए वैध लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी दुकानदार के सही अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

विजय सिन्हा ने बीते सोमवार को विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि नियमों की अनदेखी करते हुए खुले में मांस-मछली की बिक्री की जा रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। दरभंगा में जनसंवाद के दौरान उन्होंने अलग-अलग वर्ग-समाज के लोगों से इस बारे में शिकायत मिली थी। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इसी को देखते हुए राज्य के सभी शहरी निकायों में खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीट शॉप संचालकों को धारा 345 के तहत लाइसेंस लेना होगा। इस नियम की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ ऐक्शन होगा।

सभी नगर निकायों के मीट शॉप की होगी जांच

अब नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलों को सख्ती बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में यह नियम लागू होगा। इसके तहत निकाय के अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित मांस और मछली की दुकानों की जांच करेंगे। इस दौरान स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने और बिना लाइसेंस के मीट शॉप चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा।

सरकार का यह भी कहना है कि जो मीट शॉप वैध लाइसेंस के साथ संचालित है, उन्हें साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। खुले में मांस-मछली नहीं बेचेंगे। ताकि किसी की भावना आत ना हो।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

