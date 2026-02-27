बिहार में बनेगा धर्मांतरण विरोधी कानून? विधानसभा स्पीकर ने नीतीश सरकार को दिए निर्देश
बिहार में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर ने ऐसे मामलों की समीक्षा कर कानून बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
Bihar News: बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जा सकता है। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को सदन में नीतीश सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए। स्पीकर ने सरकार से कहा कि वह विभिन्न इलाकों में चल रहे धर्मांतरण के मामलों की समीक्षा करे और जरूरी हो तो इस समस्या के निदान के लिए आवश्यक कानून बनाए। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बीरेंद्र कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के जवाब और कई विधायकों को सुनने के बाद स्पीकर ने यह निर्देश दिए।
इससे पहले विधायक बीरेंद्र कुमार ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बिहार में ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरु गरीब तबके की हिंदू आबादी को भड़का रहे हैं। उन्हें अच्छी जिंदगी का लालच देकर शादी के जरिए उनका धर्म परिवर्तन (कथित तौर पर लव जिहाद) कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस वजह से बिहार में ईसाई और मुस्लिम आबादी में असामान्य बढ़ोतरी हो रही है।
‘बिहार में ईसाइयों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी’
विधायक ने यह भी कहा कि प्रदेश में चर्च की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में ईसाईयों की वृद्धि दर 15.52 प्रतिशत है, वहीं बिहार में यह 143.23 प्रतिशत है।
यूपी जैसे राज्यों में है कानून
भाजपा विधायक ने सदन में कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात,उत्तराखंड और हिमाचल में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून है। इस तरह के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी इस समस्या से खुद निपटने के लिए प्रदेश में कठोर कानून बनाए।
बिहार का बजट सत्र खत्म
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों को शुक्रवार को बजट सत्र की समाप्ति के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। वहीं, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी परिषद की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। 2 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार ने सदन में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
सदन ने 19 दिनों तक चले बजट सत्र में 12 विधेयक भी पारित किए। इनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 तथा बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 प्रमुख रहे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
