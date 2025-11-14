Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Marhaura assembly seat result rjd jitendra kumar ray independent jan suraaj Naveen kumar win trail live updates
Marhaura Result Live: NDA मैदान में नहीं, RJD और जनसुराज के लिए मढ़ौरा में मौका? 8 बजे से काउंटिंग

Marhaura Result Live: NDA मैदान में नहीं, RJD और जनसुराज के लिए मढ़ौरा में मौका? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Marhaura Seat Result Live: मढ़ौरा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीमा सिंह को उतारा था पर तकनीकी खामी की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र कुमार राय मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:47 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मढ़ौरा
share Share
Follow Us on

सारण जिले की खास सीट मढ़ौरा विधानसभा सीट के नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। मढ़ौरा सीट वही सीट है जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीमा सिंह को उतारा था और तकनीकी खामी की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। अब एनडीए मढ़ौरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देगा। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र कुमार राय और जनसुराज के नवीन कुमार सिंह होंगे। देखना होगा मढ़ौरा सीट पर किसकी फतह होती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मढ़ौरा सीट के बारे में

बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा एक समय मॉरटन चॉकलेट फैक्ट्री के लिए जाना जाता था। इसे मूल रूप से 1929 में सी एंड ई मॉरटन लिमिटेड (C&E Morton Ltd) की ओर से स्थापित किया गया था और यह चॉकलेट,टॉफी और कुकीज (बिस्किट) बनाती थी। चीनी मिलों और अन्य इकाइयों के साथ मढ़ौरा एक औद्योगिक केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था।

रेल मंत्री के रूप में, लालू प्रसाद यादव ने 2007 में लोकोमोटिव फैक्ट्री की घोषणा की और इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में यह परियोजना भुला दी गई,जब तक कि केंद्र सरकार में बदलाव नहीं हुआ और इसे फिर से शुरू नहीं किया गया। आखिरकार, इसका उत्पादन 2018 में इंडियन रेलवेज और वाबटेक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत शुरू हुआ।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मढ़ौरा का चुनावी इतिहास

मढ़ौरा एक विधानसभा क्षेत्र भी है और सारण लोकसभा सीट के छह खंडों (सेगमेंट) में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और शुरुआत में यहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा समर्थन मिलता था,लेकिन हाल के वर्षों में यह विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर झुक गया है। यहां हुए 18 विधानसभा चुनावों (जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है) में कांग्रेस ने छह बार जीत हासिल की है। आरजेडी ने चार बार जीत दर्ज की है, जिसमें लगातार पिछली तीन जीत शामिल हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने तीन बार जीत हासिल की,जिसमें भाजपा के बागी (रिबेल) लालू बाबू राय की 2005 की लगातार दो जीत शामिल हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) ने दो बार,जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार जीत हासिल की।

2020 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय ने जेडी(यू) के अल्ताफ आलम को हराकर तीसरी बार यह सीट जीती। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने भी एक उम्मीदवार खड़ा किया था लेकिन उसे आरजेडी की जीत के अंतर (11,385 वोट) से कम वोट मिले,इसलिए परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। मढ़ौरा के मतदाता आमतौर पर लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं,लेकिन विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं। राजद के जितेंद्र कुमार राय ने 2015 में मढ़ौरा सीट 16,718 वोटों और 2010 में 5,624 वोटों से जीती थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Chapra News Chapra Latest News Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।