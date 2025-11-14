Marhaura Result Live: NDA मैदान में नहीं, RJD और जनसुराज के लिए मढ़ौरा में मौका? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Marhaura Seat Result Live: मढ़ौरा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीमा सिंह को उतारा था पर तकनीकी खामी की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र कुमार राय मैदान में हैं।

सारण जिले की खास सीट मढ़ौरा विधानसभा सीट के नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। मढ़ौरा सीट वही सीट है जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीमा सिंह को उतारा था और तकनीकी खामी की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। अब एनडीए मढ़ौरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देगा। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र कुमार राय और जनसुराज के नवीन कुमार सिंह होंगे। देखना होगा मढ़ौरा सीट पर किसकी फतह होती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

मढ़ौरा सीट के बारे में बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा एक समय मॉरटन चॉकलेट फैक्ट्री के लिए जाना जाता था। इसे मूल रूप से 1929 में सी एंड ई मॉरटन लिमिटेड (C&E Morton Ltd) की ओर से स्थापित किया गया था और यह चॉकलेट,टॉफी और कुकीज (बिस्किट) बनाती थी। चीनी मिलों और अन्य इकाइयों के साथ मढ़ौरा एक औद्योगिक केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था।

रेल मंत्री के रूप में, लालू प्रसाद यादव ने 2007 में लोकोमोटिव फैक्ट्री की घोषणा की और इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में यह परियोजना भुला दी गई,जब तक कि केंद्र सरकार में बदलाव नहीं हुआ और इसे फिर से शुरू नहीं किया गया। आखिरकार, इसका उत्पादन 2018 में इंडियन रेलवेज और वाबटेक लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत शुरू हुआ।

मढ़ौरा का चुनावी इतिहास मढ़ौरा एक विधानसभा क्षेत्र भी है और सारण लोकसभा सीट के छह खंडों (सेगमेंट) में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और शुरुआत में यहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा समर्थन मिलता था,लेकिन हाल के वर्षों में यह विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर झुक गया है। यहां हुए 18 विधानसभा चुनावों (जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है) में कांग्रेस ने छह बार जीत हासिल की है। आरजेडी ने चार बार जीत दर्ज की है, जिसमें लगातार पिछली तीन जीत शामिल हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने तीन बार जीत हासिल की,जिसमें भाजपा के बागी (रिबेल) लालू बाबू राय की 2005 की लगातार दो जीत शामिल हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) ने दो बार,जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और जनता दल ने एक-एक बार जीत हासिल की।