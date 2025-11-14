Hindustan Hindi News
Manjhi Result Live: CPI-M, JDU, जनसुराज, कौन जीतेगा मांझी सीट,हर अपडेट

संक्षेप: Manjhi Seat Result Live: मांझी सीट पर मुकाबला सीपीआई एम(CPI-M) के सत्येंद्र यादव और जनता दल यूनाइडेट(JDU) के रणधीर कुमार सिंह बीच रहेगा। मुकाबले में जन सुराज(JPS) के वाई वी गिरी भी खेल बिगाड़ सकते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:39 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मांझी
बिहार के सारण जिले की खास सीटों में से एक मांझी विधानसभा सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस बार मुकाबला सीपीआई एम(CPI-M) के सत्येंद्र यादव और जनता दल यूनाइडेट(JDU) के रणधीर कुमार सिंह बीच रहेगा। मुकाबले में जन सुराज(JPS) के वाई वी गिरी भी खेल बिगाड़ सकते हैं। देखना होगा कि जेडीयू यहां से जीत का स्वाद चखती है या जन सुराज कोई खेल करती है या फिर एक बार सीपीआई एम बाजी मार ले जाएगी। मांझी सीट रिजल्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

मांझी के बारे में

बिहार के सारण ज़िले में स्थित मांझी विधानसभा क्षेत्र,महाराजगंज संसदीय सीट का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यह एक सामान्य श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूरे जलालपुर सामुदायिक विकास खंड को शामिल करता है। इसके अलावा इसमें मांझी प्रखंड (ब्लॉक) की 18 ग्राम पंचायतें और बनियॉंपुर प्रखंड की तीन ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।

राजनीतिक ज्ञान

मांझी जिले के सबसे पुराने निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और इसने एक विविध राजनीतिक यात्रा देखी है। शुरुआती दशक में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था,जिसका प्रतिनिधित्व गिरीश तिवारी और रामेश्वर दत्त शर्मा जैसे नेताओं ने किया था। जनता दल के विभिन्न स्वरूपों,जेडी(यू) और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समय-समय पर सफलता मिली है,जो इस क्षेत्र की बदलती राजनीतिक धाराओं को दर्शाती है। 2020 में सीपीआई(एम) (CPI-M) ने पहली बार यह सीट जीती। यह जीत आरजेडी-कांग्रेस-वाम गठबंधन के समर्थन से संभव हुई। अपनी स्थापना से लेकर अब तक,मांझी विधानसभा क्षेत्र में 17 चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 7 बार जेडी(यू) 3 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार, निर्दलीय 2 बार, जनता पार्टी,जनता दल और सीपीआई(एम): 1-1 बार।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020सत्येंद्र यादव (CPI(M))59,324जीत
राणा प्रताप सिंह (IND)33,938हार
माधवी सिंह (JDU)29,155हार
2015विजय शंकर दुबे (कांग्रेस)29,558जीत
केशव सिंह (LJP)20,692हार
सत्येंद्र यादव (CPI(M))17,803हार
Manjhi bihar election result Bihar Elections अन्य..
