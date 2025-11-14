Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Manihari Assembly Seat Result Manohar Prasad Singh inc Shambhu Suman jdu Bablu Soren jsp counting Updates
Manihari Result LIVE: मनिहारी चुनाव रिजल्ट; मनोहर प्रसाद या शंभू सुमन? कौन जीतेगा कौन हारेगा

Manihari Result LIVE: मनिहारी चुनाव रिजल्ट; मनोहर प्रसाद या शंभू सुमन? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Manihari Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की मनिहारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक मनोहर प्रसाद सिंह वहीं जेडीयू से शंभू कुमार सुमन उम्मीदवार हैं। मनिहारी सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:03 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
share Share
Follow Us on

Manihari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की मनिहारी सीट (एसटी) पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के शंभू कुमार सुमन, जन सुराज पार्टी के बबलू सोरेन, आम आदमी पार्टी (आप) की नलिनी मंडल, राष्ट्रिय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के राम रतन प्रसाद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सैफ अली खान और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के उपेंद्र मंडल मुख्य दावेदार हैं। मनिहारी सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मनिहारी में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की मजबूत ग्रामीण पकड़ बनी हुई दिख रही है, लेकिन शंभू कुमार सुमन एनडीए के समर्थन से पिछली हार का बदला लेने और आदिवासी-ओबीसी वोटों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं बबलू सोरेन जन सुराज के जरिए युवा मतदाताओं को लुभाने पर उतारू हैं, जबकि सैफ अली खान जैसे 'आदिवासी मुस्लिम' उम्मीदवार अल्पसंख्यक-ट्राइबल गठजोड़ की कोशिश में लगे हैं।

Manihari Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
मनोहर प्रसाद सिंहकांग्रेस (महागठबंधन)--
शंभू कुमार सुमनजेडीयू (एनडीए)--
बबलू सोरेनजन सुराज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

मनिहारी सीट का मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि यह कटिहार जिले की एक प्रमुख एसटी आरक्षित विधानसभा है, जहां महागठबंधन का कब्जा 2015 से जारी है। 2020 में कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने जेडीयू के शंभू कुमार सुमन को 21,209 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में भी सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के अनिल कुमार ओरांव को 13,680 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार जेडीयू के शंभू सुमन की दोबारा एंट्री, जन सुराज के बबलू सोरेन की चुनौती और एनसीपी के सैफ अली खान की मौजूदगी वोट बंटवारे को जटिल बना रही है, जो अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।