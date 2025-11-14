Manihari Result LIVE: मनिहारी चुनाव रिजल्ट; मनोहर प्रसाद या शंभू सुमन? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Manihari Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की मनिहारी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक मनोहर प्रसाद सिंह वहीं जेडीयू से शंभू कुमार सुमन उम्मीदवार हैं। मनिहारी सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Manihari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की मनिहारी सीट (एसटी) पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के शंभू कुमार सुमन, जन सुराज पार्टी के बबलू सोरेन, आम आदमी पार्टी (आप) की नलिनी मंडल, राष्ट्रिय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के राम रतन प्रसाद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सैफ अली खान और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के उपेंद्र मंडल मुख्य दावेदार हैं। मनिहारी सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

मनिहारी में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर दो बार के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की मजबूत ग्रामीण पकड़ बनी हुई दिख रही है, लेकिन शंभू कुमार सुमन एनडीए के समर्थन से पिछली हार का बदला लेने और आदिवासी-ओबीसी वोटों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं बबलू सोरेन जन सुराज के जरिए युवा मतदाताओं को लुभाने पर उतारू हैं, जबकि सैफ अली खान जैसे 'आदिवासी मुस्लिम' उम्मीदवार अल्पसंख्यक-ट्राइबल गठजोड़ की कोशिश में लगे हैं।

Manihari Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस (महागठबंधन) - - शंभू कुमार सुमन जेडीयू (एनडीए) - - बबलू सोरेन जन सुराज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।