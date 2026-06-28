बिहार में शराब के लिए पत्नी ने नहीं दिए रुपये, तो सनकी पति ने चाकू से रेत डाली अपनी ही गर्दन
Bihar Crime News : गोपालगंज के करवतही गांव में रविवार को शराब के लिए पैसे न मिलने पर मुन्ना मियां ने चाकू से अपनी गर्दन काट ली। चूड़ी बेचने वाली पत्नी से विवाद के बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।
Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले से सनक और नशे की लत से जुड़ी एक बेहद ही हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रविवार को शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने से आक्रोशित एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने गुस्से में आकर घर में रखे तेज धारदार चाकू से अपनी ही गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह काट डाला। इस खौफनाक घटना के बाद घर के अंदर चारों तरफ खून फैल गया और पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों के सहयोग से लहूलुहान युवक को इलाज के लिए हाजीपुर के नजदीकी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है।
पत्नी गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेच चलाती है परिवार
इस खौफनाक कदम उठाने वाले घायल व्यक्ति की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के करवतही गांव के रहने वाले मुख्तार मियां के 38 वर्षीय पुत्र मुन्ना मियां के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, मुन्ना मियां को शराब पीने की बेहद बुरी लत है और वह कोई कामकाज नहीं करता है। उसकी पत्नी मुन्नी खातून बेहद ही कड़े संघर्ष के बीच गांव-गांव और गली-गली घूमकर चूड़ियां बेचने का काम करती है। उसी की इस मेहनत और मामूली कमाई के सहारे पूरे परिवार का भरण-पोषण और रोजाना का खर्च चलता है, जिसे मुन्ना अक्सर शराब में उड़ाने की जिद करता रहता था।
रविवार को पैसे देने से किया था इनकार
घटना के मुख्य विवरणों के अनुसार, रविवार को मुन्ना मियां ने हमेशा की तरह शराब पीने के लिए अपनी पत्नी से पैसों की मांग की थी। चूंकि मुन्नी खातून के पास मुश्किल से घर चलाने के पैसे थे, इसलिए उसने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी शुरू हो गई। इसी विवाद के दौरान गुस्से से आगबबूला होकर मुन्ना ने आपा खो दिया और अचानक चाकू से अपनी गर्दन पर वार कर लिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईसीयू (ICU) की विशेष निगरानी में रखा है। घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की शुरुआती जांच के बाद बताया कि रुपये के विवाद में खुद को घायल करने की बात सामने आई है।
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