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बिहार में शराब के लिए पत्नी ने नहीं दिए रुपये, तो सनकी पति ने चाकू से रेत डाली अपनी ही गर्दन

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Bihar Crime News : गोपालगंज के करवतही गांव में रविवार को शराब के लिए पैसे न मिलने पर मुन्ना मियां ने चाकू से अपनी गर्दन काट ली। चूड़ी बेचने वाली पत्नी से विवाद के बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।

बिहार में शराब के लिए पत्नी ने नहीं दिए रुपये, तो सनकी पति ने चाकू से रेत डाली अपनी ही गर्दन

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले से सनक और नशे की लत से जुड़ी एक बेहद ही हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रविवार को शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने से आक्रोशित एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने गुस्से में आकर घर में रखे तेज धारदार चाकू से अपनी ही गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह काट डाला। इस खौफनाक घटना के बाद घर के अंदर चारों तरफ खून फैल गया और पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों के सहयोग से लहूलुहान युवक को इलाज के लिए हाजीपुर के नजदीकी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है।

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पत्नी गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेच चलाती है परिवार

इस खौफनाक कदम उठाने वाले घायल व्यक्ति की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के करवतही गांव के रहने वाले मुख्तार मियां के 38 वर्षीय पुत्र मुन्ना मियां के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, मुन्ना मियां को शराब पीने की बेहद बुरी लत है और वह कोई कामकाज नहीं करता है। उसकी पत्नी मुन्नी खातून बेहद ही कड़े संघर्ष के बीच गांव-गांव और गली-गली घूमकर चूड़ियां बेचने का काम करती है। उसी की इस मेहनत और मामूली कमाई के सहारे पूरे परिवार का भरण-पोषण और रोजाना का खर्च चलता है, जिसे मुन्ना अक्सर शराब में उड़ाने की जिद करता रहता था।

रविवार को पैसे देने से किया था इनकार

घटना के मुख्य विवरणों के अनुसार, रविवार को मुन्ना मियां ने हमेशा की तरह शराब पीने के लिए अपनी पत्नी से पैसों की मांग की थी। चूंकि मुन्नी खातून के पास मुश्किल से घर चलाने के पैसे थे, इसलिए उसने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी शुरू हो गई। इसी विवाद के दौरान गुस्से से आगबबूला होकर मुन्ना ने आपा खो दिया और अचानक चाकू से अपनी गर्दन पर वार कर लिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईसीयू (ICU) की विशेष निगरानी में रखा है। घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की शुरुआती जांच के बाद बताया कि रुपये के विवाद में खुद को घायल करने की बात सामने आई है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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