Maharajganj Result Live: हेम नारायण शाह और विशाल जायसवाल में कौन जीतेगा, महाराजगंज सीट अपडेट

संक्षेप: Maharajganj Assembly Result Live:महाराजगंज विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला JDU VS RJD है। जनता दल यूनाइटेड ने हेम नारायण शाह को मैदान में उतारा है तो राष्ट्रीय जनता दल से विशाल कुमार जयसवाल हैं। देखना होगा जीत-हार किसकी होगी।

बिहार चुनाव का रण कौन जीतेगा,इसका फैसला आज हो जाएगा। महाराजगंज विधानसभा सीट के नतीजे पर भी सबकी नजर होगी। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू करेगा। महाराजगंज सीट पर मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। जदयू ने हेम नारायण शाह को मैदान में उतारा है तो आरजेडी से विशाल कुमार जयसवाल हैं। देखना होगा महाराजगंज विधानसभा सीट पर जीत-हार किसकी होती है। पल-पल की अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान...

महाराजगंज के बारे में यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है,जहां कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महाराजगंज एक अनुमंडल-स्तरीय शहर है, व्यापार और वाणिज्य के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह आसपास के गांवों को बड़े बाजारों से जोड़ता है। 1951 में अपनी स्थापना के बाद से यह एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र रहा है। यहां का इलाका ज्यादातर समतल और उपजाऊ है,जो खेती के लिए उपयुक्त है। गंडक नदी महाराजगंज से लगभग 36 किमी दूर बहती है,आस-पास के कई गांवों में सिंचाई भी प्रदान करती है।

राजनीतिक ज्ञान महाराजगंज का चुनावी इतिहास पारंपरिक दलों के लगातार दबदबे को दर्शाता है। अपनी स्थापना के बाद से इस निर्वाचन क्षेत्र में 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जनता दल (यूनाइटेड) JD(U) ने पांच बार जीत हासिल की है,जिसमें 2000 में समता पार्टी के बैनर तले मिली एक जीत भी शामिल है। कांग्रेस और जनता पार्टी ने तीन-तीन बार जीत दर्ज की है। जनता दल ने दो बार जीत हासिल की है। इसके अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी,स्वतंत्र पार्टी,प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल ने एक-एक बार जीत हासिल की है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिहार की दो सबसे बड़ी पार्टियां आरजेडी (RJD) और बीजेपी (BJP) इस सीट पर कभी नहीं जीत पाईं।

पिछला चुनावी रिकॉर्ड