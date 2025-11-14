Madhubani Result LIVE: मधुबनी चुनाव नतीजा; समीर महासेठ और माधव आनंद में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Madhubani Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की मधुबनी विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के रुझान आने पर झलक मिल जाएगी कि मधुबनी से आरजेडी प्रत्याशी समीर महासेठ और रालोमो के माधव आनंद में कौन जीत या हार रहा है।

Madhubani Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समीर महासेठ और एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के माधव आनंद के बीच मुकाबला है। मधुबनी सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम से मतगणना होगी, रुझान आने पर साफ हो जाएगा कि मधुबनी से एनडीए और महागठबंधन से कौन प्रत्याशी आगे और पीछे है या कौन हार और जीत रहा है। मधुबनी सीट पर कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। आरजेडी और रालोमो के अलावा जन सुराज पार्टी से अनिल मिश्रा, AIMIM से राशिद खलील भी मैदान में हैं। निर्दलीय लड़ रहे मिहिर कुमार झा महादेव भी कितना वोट बटोरते हैं, यह चुनाव नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा।

सुबह 8 बजे- मधुबनी विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

मधुबनी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में 62.09 प्रतिशत मतदान हुआ था। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस चुनाव में लगातार दो बार के विधायक समीर महासेठ पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं, एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के पास गई।