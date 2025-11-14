Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Madhubani Seat Assembly Election Result 2025 Samir Mahaseth RJD Madhaw Anand RLM counting updates
Madhubani Result LIVE: मधुबनी चुनाव नतीजा; समीर महासेठ और माधव आनंद में कौन जीतेगा?

Madhubani Result LIVE: मधुबनी चुनाव नतीजा; समीर महासेठ और माधव आनंद में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Madhubani Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की मधुबनी विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के रुझान आने पर झलक मिल जाएगी कि मधुबनी से आरजेडी प्रत्याशी समीर महासेठ और रालोमो के माधव आनंद में कौन जीत या हार रहा है।

Fri, 14 Nov 2025 08:05 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
share Share
Follow Us on

Madhubani Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समीर महासेठ और एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के माधव आनंद के बीच मुकाबला है। मधुबनी सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम से मतगणना होगी, रुझान आने पर साफ हो जाएगा कि मधुबनी से एनडीए और महागठबंधन से कौन प्रत्याशी आगे और पीछे है या कौन हार और जीत रहा है। मधुबनी सीट पर कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। आरजेडी और रालोमो के अलावा जन सुराज पार्टी से अनिल मिश्रा, AIMIM से राशिद खलील भी मैदान में हैं। निर्दलीय लड़ रहे मिहिर कुमार झा महादेव भी कितना वोट बटोरते हैं, यह चुनाव नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- मधुबनी विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

मधुबनी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में 62.09 प्रतिशत मतदान हुआ था। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस चुनाव में लगातार दो बार के विधायक समीर महासेठ पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं, एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के पास गई।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

2020 के विधानसभा चुनाव में समीर महासेठ ने वीआईपी की प्रत्याशी सुमन महासेठ को 6814 वोटों के अंतर से हराया था। लोजपा के अरविंद पूर्वे 15 हजार वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। निर्दलीय रामदेव महतो और मिहिर झा महादेव ने मिलकर भी लगभग 13 हजार वोट अपने कब्जे में किए थे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।