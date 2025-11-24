Hindustan Hindi News
आसान होगा यूपी का सफर, बिहार के सबसे लंबे पुल बेतिया-गोरखपुर को हरी झंडी; लंबाई और लागत जानें

संक्षेप:

गंडक नदी पर पुल सह सड़क निर्माण होने से बिहार से उत्तरप्रदेश आना-जाना और आसान हो जाएगा। यह पुल बिहार में बेतिया के मनुआपुल को यूपी के कुशीनगर में तिवारीपट्टी सेवराही को जोड़ेगा।

Mon, 24 Nov 2025 12:39 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सबसे बड़े पुल के बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क सह पुल की वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इसके टेंडर का रास्ता साफ हो गया है। गंडक नदी पर पुल सह सड़क निर्माण होने से बिहार से उत्तरप्रदेश आना-जाना और आसान हो जाएगा। लोग कम समय में आ-जा सकेंगे। अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा।

यह पुल बिहार में बेतिया के मनुआपुल को यूपी के कुशीनगर में तिवारीपट्टी सेवराही को जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित पीपीपीएसी (पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप एप्रेजल कमेटी) की बैठक हुई। कमेटी ने एनएच 727एए पर बनने वाले दो लेन पुल सह सड़क की मंजूरी दी।

चूंकि गोरखपुर-सिलीगुड़ी सड़क में गंडक नदी पर एक छह लेन का पुल इसके आठ किलोमीटर की दूरी पर बनना है। इसलिए इस पुल को दो लेन का बनाने की मंजूरी दी। इसकी कुल लंबाई 12.036 और सड़क सहित 29 किलोमीटर है। इसमें छोटे-छोटे 15 पुलों का भी निर्माण होगा। इस पुल के बन जाने से गोरखपुर के रास्ते यूपी के विभिन्न शहरों तक जाना काफी आसान हो जाएगा। इससे यूपी और बिहार के बीच पहले से चल रहे व्यापार कार्य में भी तेजी आएगी।

बिहार और यूपी के निवासियों के बीच सीमावर्ती जिलों में काफी प्रगाढ़ संबंध है। पढ़ाई, लिखाई से लेकर वैवाहिक संबंधों से भी लोग आपस में जुड़े हैं। किसान और कारोबारी एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल उत्पाद या अन्य सामग्री की खरीद बिक्री भी करते हैं। यह नया पुल उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। व्यापार बढ़ेगा तो उनकी कमाई बढ़ेगी। इस पुल की स्वीकृति मिल जाने से दोनों राज्यों के निवासियों में खुशी की लहर है।

