Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में शराब माफिया का खूनी तांडव, पुलिस मुखबिरी के शक में हलवाई की चाकू घोंपकर फोड़ डाली आँख

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवादा
Follow us on Google News
share

Bihar Crime News: नवादा के रोहुआ गांव में शनिवार को शराब बेचने की मुखबिरी के आरोप में सूरज कुमार गुप्ता की बेरहमी से पिटाई कर बाईं आंख फोड़ दी गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बिहार में शराब माफिया का खूनी तांडव, पुलिस मुखबिरी के शक में हलवाई की चाकू घोंपकर फोड़ डाली आँख

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पकड़ीबरांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में दबंगों ने एक युवक को बंधक बनाकर न केवल उसकी बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी बाईं आंख ही फोड़ डाली। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रोहुआ गांव में शनिवार की देर शाम को अंजाम दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और वारदात में संलिप्त दो मुख्य नामजद आरोपियों को दबोच लिया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के बांका में मिला महिला का कटा सिर, धड़ की तलाश; पति समेत 3 हिरासत में

मजदूर खोजने महादलित टोला गया था पीड़ित

इस बर्बरता का शिकार हुए घायल युवक की पहचान रोहुआ गांव निवासी प्रदीप गुप्ता के पुत्र सूरज कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। सूरज पेशे से शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में खाना बनाने का काम करता है। शनिवार शाम को वह अपने काम के लिए मजदूर लाने के उद्देश्य से गांव के ही महादलित टोला में गया हुआ था। इसी दौरान वहां कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। पीड़ित की पत्नी पूजा कुमारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि जब उसके पति मोहल्ले में गए थे, तब आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि 'तुम पुलिस को हमारे दारू बेचने की सूचना देते हो'। इसके बाद तमाशबीनों की भीड़ के सामने ही दबंगों ने उसे बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया और उसकी आंख फोड़ दी।

घायल युवक को पटना किया गया रेफर

घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी सूरज कुमार गुप्ता को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल पकड़ीबरांवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया। आंख की स्थिति अत्यधिक गंभीर होने के कारण पावापुरी से भी उसे डॉक्टरों ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां वह जिंदगी और अपनी रोशनी की जंग लड़ रहा है। इस संबंध में पकड़ीबरांवा के एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी ने बताया कि मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य दोषियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में दो सगे भाइयों ने पत्नी और मासूम बच्चों के सामने बड़े भाई को मार डाला

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।