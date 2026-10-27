बिहार में शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी, सम्राट चौधरी बोले- राजस्व की चिंता नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नशा मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी। राजस्व की चिंता सरकार को नहीं है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सूखा नशा पर भी प्रहार कर रही है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो-टूक कहा कि बिहार में शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी। इसके साथ ही अब सूखे नशे के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। सम्राट ने कहा कि शराबबंदी से होने वाले राजस्व के नुकसान की चिंता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के हित में इसे लागू किया था।
सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के अधिवेशन भवन में ‘नशामुक्त बिहार अभियान’ का शुभारंभ और व्हाट्सऐप चैटबोट एवं हेल्पलाइन की शुरुआत की। साथ ही जन-जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन 26 नवंबर तक गांव-गांव जाकर ऑडियो-विजुअल माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों और नशामुक्त जीवन के लाभों के प्रति जागरूक करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नशे की लत के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। इस अभियान में अधिक-से-अधिक युवाओं को जोड़ें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद राज्य में सूखा नशा अपना पैर पसारने की कोशिश में लगा है, जिसे हर हाल में रोकना है।
सम्राट ने कहा कि साल 2024 में बिहार में 282 किलोग्राम चरस जब्त हुई थी, जबकि 2025 में यह मात्रा बढ़कर 400 किलोग्राम हो गई। 2024 में 42 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई, जो 2025 में बढ़कर 65 किलोग्राम हो गई। अफीम की जब्ती वर्ष 2025 में 77 किलोग्राम हुई। सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए संबंधित जिलों में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।
राजस्व की चिंता नहीं, जनहित को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने जनहित में शराबबंदी कानून लागू की थी। तब राज्य का बजट आकार करीब 50 से 55 हजार करोड़ रुपये था। इसके बावजूद राजस्व की चिंता किए बिना जनहित को प्राथमिकता दी गई।
पुलिस को पूरी आजादी
सीएम ने कहा कि अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हमने पुलिस को पूरी आजादी दी है। बिहार में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अब 20 गुणा से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। करीब 1700 मामले दर्ज हुए हैं जिनके निपटारे के लिए कई जिलों में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है।
पदाधिकारियों को दिलाई शपथ
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों तथा वीसी से जुड़े विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों एवं आमजनों को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने, दूसरों को जागरूक करने, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने तथा बिहार को नशामुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री के 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में यह अभियान बड़ी भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम को डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी प्रीता वर्मा, एडीजी रत्न संजय, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार, जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।