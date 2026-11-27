बिहार में अफसरों से भारी परेशान हैं विधायक, स्पीकर की सर्वदलीय बैठक शिकायतों का मंच बन गया
विधायक जनहित के कार्यों के लिए किसी पदाधिकारी को फोन करें तो अधिकारी उसका त्वरित जवाब दें। अगर किसी विभागीय बैठक में व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठा पाते हैं तो बैठक समाप्त होने के बाद संबंधित विधायक को वापस फोन जरूर करें।
विधायकों के सवालों पर भ्रामक जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधायकों की मांग पर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित दलीय नेताओं की बैठक में सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। इसके तहत विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब में भ्रामक या अपुष्ट जानकारी देने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। अध्यक्ष ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।
बैठक में 30 नवंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने सभी दलीय नेताओं से अपने-अपने दल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय, अनुशासित और रचनात्मक भागीदारी के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सत्र के सफल संचालन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
अधिकारियों को तुरंत देना होगा जवाब
विधायक जनहित के कार्यों के लिए किसी पदाधिकारी को फोन करें तो अधिकारी उसका त्वरित जवाब दें। अगर किसी विभागीय बैठक में व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठा पाते हैं तो बैठक समाप्त होने के बाद संबंधित विधायक को वापस फोन जरूर करें। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शुक्रवार को शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों का त्वरित निष्पादन हो सके।
विधानसभा अध्यक्ष ने 30 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली और पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय सत्र अल्प अवधि का होने के बावजूद काफी महत्वपूर्ण है। इसके सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें