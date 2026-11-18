दरअसल बिहार विधान परिषद में हुई बहाली मामले में बुधवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। परिषद परिसर में आयोजित परीक्षा में कोई भी पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। 30 एलडीसी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था।

बिहार विधान परिषद भर्ती विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बहाली में कितनी धांधली हुई है? दरअसल अब जब इस भर्ती को लेकर दोबारा परीक्षा आयोजित की गई तो इसमें पहले से सफल एक भी अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हुए यानी वो दोबारा टेस्ट देने से भाग गए। बिहार विधान परिषद में हुई बहाली मामले में बुधवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि परिषद परिसर में आयोजित परीक्षा में कोई भी पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। 30 एलडीसी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन कोई भी पूर्व से सफल घोषित अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ।

इससे पहले जब विधान परिषद प्रशासन ने निजी सहायकों के 7 पदों पर बहाल अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया था तो इनमें से भी एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए थे। जिन सात उम्मीदवारों का निजी सहायकों के रूप में पूर्व में चयन किया गया था उनमें- स्पृहा सिंह, शिमरण भारती, गुड़िया कुमारी, सुमित राज, अंजली आनंद और अमन कुमार शामिल हैं। उस वक्त भी बहाली प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए थे।

बता दें कि इन भर्तियों की प्रक्रिया के दौरान भाजपा के अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति थे। बिहार विधान परिषद सचिवालय में कुछ समय पहले हुई 125 से अधिक भर्तियां विवादों में आ गई है। पूरा मामला हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। हालांकि, शिकायतों को देखते विधान परिषद ने अपनी जांच कमेटी भी बना दी है। कुछ समय पहले यह बात भी सामने आई थी कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई ये भर्तियां जिस एजेंसी के माध्यम से की गई थीं वो हाईकोर्ट में ब्लैकलिस्टेड भी है। साल 2023 में और साल 2025 में प्रकाशित विज्ञापन के तहत बिहार विधान परिषद सचिवालय में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया साल 2026 में पूरी की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया था लेकिन उनका योगदान नहीं लिया गया था।