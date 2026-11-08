बिहार विधान परिषद में भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट से ब्लैकलिस्ट एजेंसी को कैसे मिला नियुक्ति का जिम्मा; जांच जारी

बिहार विधान परिषद की परीक्षा के लिए एजेंसी सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह एजेंसी भी विवाद एवं जांच के दायरे में आ गई है। इसे पटना हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्ट किया था।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद सचिवालय में हाल ही हुई 125 से अधिक नियुक्तियां विवादों में घिर गई हैं। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और विधानसभा सचिवालय को भी ढेर सारी जनशिकायतें मिली हैं। जनशिकायतों के मद्देनजर परिषद ने आंतरिक जांच कमेटी गठित कर नवनियुक्तों की दक्षता जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई ये नियुक्तियां जिस एजेंसी के माध्यम से की गई हैं, हाईकोर्ट द्वारा वह एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है। विभिन्न पदों पर चयनितों को नियुक्ति पत्र आनन-फानन में तब दिया गया, जब यह तय हो चुका था कि सभापति के पद का दायित्व जदयू कोटे के विधान पार्षद संभालेंगे।

उधर, नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर जब पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे फिलवक्त पटना से बाहर हैं और वापस लौटने के बाद अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से तथा विस्तार से रखेंगे। वहीं, विप सचिव शिव गोपाल मिश्र ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि इस संबंध में परिषद कार्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी से बात करें।

बता दें कि 2023 में प्रकाशित विज्ञापन एवं 2025 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/25 एवं 2/25 के तहत परिषद सचिवालय में शुरू नियुक्ति प्रक्रिया 2026 में पूरी की गई। इनमें से ज्यादातर पदों पर सफल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया किंतु उनका योगदान नहीं कराया जा सका है। शुक्रवार को परिषद सचिवालय ने नव नियुक्तों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही।

शार्ट हैंड टेस्ट में नहीं पहुंचे थे अभ्यर्थी इससे पूर्व गुरुवार को परिषद प्रशासन ने जब निजी सहायकों के 7 पदों पर बहाल अभ्यर्थियों को शार्ट हैंट टेस्ट के लिए बुलाया तो इनमें से एक के भी उपस्थित नहीं होने से नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल और गाढ़ा हो गए। शुक्रवार की शाम विप के कार्यकारी सभापति ने राज्य के महाधिवक्ता से इन नियुक्तियों को लेकर विधिक परामर्श भी किया। साथ ही, निजी सहायक के 7, एलडीसी 10, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 33 पदों के लिए दक्षता जांच की नई तारीख 18 नवंबर तय की है। इस परीक्षा में उपस्थित न होने पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। इसके पूर्व आशुलिपिक के 12, सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई है, लेकिन उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया गया है।