बिहार विधान परिषद चुनाव का शंखनाद, 9 सीटों पर 18 जून को वोटिंग; नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव
Bihar Legislative Council Elections: चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की 1 रिक्त सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया है। 1 जून से नामांकन और 18 को वोटिंग होगी।
Bihar Legislative Council Elections: बिहार के सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हो रही नौ सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक रिक्त सीट पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस कार्यक्रम के बाद राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा कोटे की इन सीटों पर होने वाले इस चुनाव से बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर इन सीटों के नतीजे काफी हद तक तय माने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी से जबरदस्त लॉबिंग देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए 1 जून से नामांकन और 18 जून को वोटिंग होनी है।
इन 9 दिग्गज नेताओं की सीटों पर होगा चुनाव
चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, विधान परिषद सदस्य की विधानसभा कोटे की कुल नौ सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने के कारण ये सीटें रिक्त हो रही हैं, उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रो. गुलाम गौस, मो. फारुख, भीष्म साहनी, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। इन सभी 9 सीटों पर नए सदस्यों के निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों के बीच कड़ी रणनीतिक टक्कर देखने को मिलने वाली है।
पूर्व CM नीतीश कुमार की सीट पर होगा उपचुनाव
इन 9 नियमित सीटों के अलावा, चुनाव आयोग ने एक बेहद हाई-प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव कराने का भी ऐलान किया है। यह सीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद त्यागने के कारण खाली हुई है। नीतीश कुमार की इस खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी रहेंगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस अहम सीट से किस राजनीतिक दल का उम्मीदवार बाजी मारता है और एनडीए व महागठबंधन का क्या रुख रहता है।
1 जून से नामांकन शुरू, 18 को आएंगे नतीजे
निर्वाचन आयोग ने चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए एक ही कार्यक्रम तय किया है। आयोग के अनुसार, इन सभी सीटों के लिए 1 जून 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन देर शाम तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे।
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