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बिहार विधान परिषद चुनाव का शंखनाद, 9 सीटों पर 18 जून को वोटिंग; नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Legislative Council Elections: चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की 1 रिक्त सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया है। 1 जून से नामांकन और 18 को वोटिंग होगी।

बिहार विधान परिषद चुनाव का शंखनाद, 9 सीटों पर 18 जून को वोटिंग; नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव

Bihar Legislative Council Elections: बिहार के सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हो रही नौ सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक रिक्त सीट पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस कार्यक्रम के बाद राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा कोटे की इन सीटों पर होने वाले इस चुनाव से बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर इन सीटों के नतीजे काफी हद तक तय माने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी से जबरदस्त लॉबिंग देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए 1 जून से नामांकन और 18 जून को वोटिंग होनी है।

इन 9 दिग्गज नेताओं की सीटों पर होगा चुनाव

चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, विधान परिषद सदस्य की विधानसभा कोटे की कुल नौ सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने के कारण ये सीटें रिक्त हो रही हैं, उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रो. गुलाम गौस, मो. फारुख, भीष्म साहनी, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। इन सभी 9 सीटों पर नए सदस्यों के निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों के बीच कड़ी रणनीतिक टक्कर देखने को मिलने वाली है।

पूर्व CM नीतीश कुमार की सीट पर होगा उपचुनाव

इन 9 नियमित सीटों के अलावा, चुनाव आयोग ने एक बेहद हाई-प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव कराने का भी ऐलान किया है। यह सीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद त्यागने के कारण खाली हुई है। नीतीश कुमार की इस खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी रहेंगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस अहम सीट से किस राजनीतिक दल का उम्मीदवार बाजी मारता है और एनडीए व महागठबंधन का क्या रुख रहता है।

1 जून से नामांकन शुरू, 18 को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए एक ही कार्यक्रम तय किया है। आयोग के अनुसार, इन सभी सीटों के लिए 1 जून 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन देर शाम तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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