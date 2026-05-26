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बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान, 9 सीटों पर फुल टर्म, नीतीश की सीट पर उप-चुनाव से 4 साल की पारी

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar MLC Elections: चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की 1 सीट पर उप-चुनाव का ऐलान किया है। 1 जून से नामांकन शुरू होगा, जबकि 18 जून को मतदान और परिणाम आएंगे।

बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान, 9 सीटों पर फुल टर्म, नीतीश की सीट पर उप-चुनाव से 4 साल की पारी

Bihar MLC Elections: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उप-चुनाव की घोषणा कर दी है। कुल 10 सीटों पर 18 जून को मतदान और उसी शाम परिणाम की घोषणा होगी। बिहार विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों में 9 सीट सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के कारण उप-चुनाव से भरी जाएगी। नीतीश का कार्यकाल मई 2030 तक था, इसलिए उप-चुनाव से जीतने वाले को 4 सल का ही कार्यकाल मिलेगा, जबकि बाकी 9 एमएलसी 6 साल का टर्म हासिल करेंगे। विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन 9 सीट निकाल सकती है। विपक्ष को 1 सीट मिल सकती है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन और 18 जून को वोटिंग होनी है।

चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के बाद राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा कोटे की इन सीटों पर होने वाले चुनाव से बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर चुनाव नतीजे काफी हद तक तय दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है।

नीतीश कुमार की सीट पर उप-चुनाव, सम्राट चौधरी समेत 9 की सीट पर फुल टर्म

जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने के कारण सीटें खाली हो रही हैं, उनमें कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, फारुख, भीष्म साहनी, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा एमएलए बन गए थे और तब इस्तीफा दिया था। मंगल पांडेय द्वारा खाली की गई सीट पर उप-चुनाव हो चुका है और भाजपा की तरफ से अरविंद शर्मा सदन पहुंचे हैं। मंगल का कार्यकाल 6 मई 2030 तक था, जबकि सम्राट और भगवान कुशवाहा समेत बाकी 9 का टर्म 28 जून 2026 तक है। नीतीश का टर्म भी 6 मई 2030 तक था, इसलिए उनकी सीट पर उप-चुनाव, जबकि सम्राट, भगवान समेत 9 की सीट पर द्विवार्षिक चुनाव होगा।

1 जून से नामांकन शुरू, 18 को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने चुनाव और उप-चुनाव दोनों के लिए एक ही कार्यक्रम तय किया है। आयोग के अनुसार, इन सभी सीटों के लिए 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन देर शाम तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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