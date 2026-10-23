बिहार विधान परिषद चुनावः 42 उड़न दस्ता, 17 मजिस्ट्रेट; पटना में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा

सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि यह निर्वाचन अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए कर्मी निष्पक्षता, सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें। 42 उड़न दस्ता और 17 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है।

पटना, प्रधान संवाददाता। विधान परिषद चुनाव से पहले अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद के कारण पटना स्नातक का चुनाव सबसे रोचक हो गया है। पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। 42 उड़न दस्ता, 11 जोनल दंडाधिकारी और छह सुपर जोनल दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं।

सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि यह निर्वाचन अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए कर्मी निष्पक्षता, सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें। निर्वाचन की विश्वसनीयता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद सभी कर्मी सीधे अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे और मतदान समाप्त होने के बाद बैलेट बॉक्स को सीधे स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करेंगे। दियारा क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए 6 अश्वारोही दल की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान भवनों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी।

मतदान के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय आज बंद रहेंगे पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए पटना के विश्वविद्यालय और कॉलेज शुक्रवार को बंद रहेंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया गया है। यह संबंधित स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मान्य रहेगा।

फतुहा और खुसरूपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च चुनाव में शांति और सुरक्षा को लेकर फतुहा और खुसरूपुर में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फतुहा डीएसपी-1 अवधेश कुमार के नेतृत्व में जिप्सी और बाइक सवार जवानों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। उन्होंने भयमुक्त चुनाव का भरोसा दिया। खुसरूपुर में फ्लैग मार्च ग्रामीण एसपी कोमल मीणा, फतुहा डीएसपी-2 संजीव कुमार और थानाध्यक्ष रौशन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में निकाला गया।

नियंत्रण कक्ष स्थापित शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जिला नियंत्रण कक्ष, पटना का नंबर 2999774 है। इसके अलावा पटना सदर- 2999714, दानापुर- 2999745, पालीगंज- 2999754, मसौढ़ी- 2999761, बाढ़- 2999762 और पटना सिटी- 2999769 पर संपर्क किया जा सकता है। आम लोग इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं।

असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने पटना, नालंदा और नवादा जिले के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद सभी बैलेट बॉक्स और मतदान सामग्री को बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पटना में जमा कराया जाएगा। इस बीच, प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने और मतदाताओं के लिए सुगम और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आचार संहिता के उल्लंघन या अन्य शिकायतों की सूचना व्हाट्सएप नंबर 8114593939 दे सकेंगे। इस पर फोटो और वीडियो भेजे जा सकते हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक संतोष कुमार मल्ल (8882134237) और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक बी. कार्तिकेय धनजी (9810922727) को भी शिकायत दी जा सकती है। व्हाट्सएप नंबर 8114593939 पर कोई भी शिकायत कर सकते हैं।

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ● 03 जिलों में 134 मतदान केंद्र निर्धारित

● 120 मूल और 14 सहायक केंद्र शामिल

● पटना में 80 केंद्र (79 मूल, 1 सहायक), नालंदा में 37 केंद्र (24 मूल, 13 सहायक) और नवादा में 17 केंद्र हैं।

बाइक क्यूआरटी भी मुस्तैद ● एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर सजगता और निष्पक्षता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया।

● सभी थानाध्यक्षों को बाइक क्यूआरटी टीम तैयार रखने और डायल-112 की गाड़ियों को संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करने को कहा गया है।

● किसी भी असामान्य स्थिति पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करने का निर्देश दिया गया।

बैंगनी स्केच पेन से दें वोट ● बैंगनी रंग का स्केच पेन ही उपयोग किया जाएगा।

● मतदाताओं को यह पेन उपलब्ध करायी जाएगी।

● इस पेन को मतदान के बाद वापस ले लिया जाएगा।

● अन्य पेन से निशान पर मतपत्र अमान्य हो सकता है।