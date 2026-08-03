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हेल्थ सेक्टर से जुड़े इस काम में बिहार सबसे आगे; देश में बनाई पहली पॉजिशन

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीजों की बीमारी का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश में पहले स्थान पर है। राज्य में करीब 7 करोड़ मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और 6.57 करोड़ आभा आईडी बनाई गई हैं। अस्पतालों में क्यूआर स्कैन के जरिए मरीजों का पंजीकरण  किया जा रहा है।

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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत मरीजों की बीमारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक करीब सात करोड़ मरीजों की बीमारी का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। यह उपलब्धि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बिहार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य डॉ. शंकर रजक ने बताया कि अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओपीडी में क्यूआर कोड स्कैन करने की व्यवस्था की गई है। मरीज अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर आवश्यक जानकारी दर्ज करते हैं। इससे उनका पंजीकरण स्वतः हो जाता है, टोकन जारी हो जाता है और बीमारी से संबंधित पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित हो जाता है। इससे मरीजों के इलाज का इतिहास भविष्य में भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

मरीजों का डाटा और बीमारियों का रिकॉर्ड रखने में बिहार सबसे आगे

रिपोर्ट के अनुसार, मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां चार करोड़ सात लाख मरीजों का डेटा ऑनलाइन दर्ज किया गया है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां तीन करोड़ 36 लाख मरीजों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड इस मामले में काफी पीछे है। वहां अब तक 61 लाख 91 हजार मरीजों का ही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो पाया है। आभा (ABHA) आईडी बनाने के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक छह करोड़ 57 लाख लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। हालांकि इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक आभा आईडी के साथ देश में पहले स्थान पर है, जबकि झारखंड में लगभग दो करोड़ लोगों की आभा आईडी बनी है।

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आभा बनवाने में पुरूष आगे

रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में आभा आईडी बनवाने में पुरुषों की हिस्सेदारी 50.28 प्रतिशत है, जबकि 49.72 प्रतिशत महिलाओं की आभा आईडी बनाई गई है। इसके अलावा 0.01 प्रतिशत ट्रांसजेंडर नागरिकों की भी आभा आईडी बनाई गई है। डॉ. शंकर रजक ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि ओपीडी में आने वाले प्रत्येक मरीज की आभा आईडी बनाई जाए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी एसकेएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके।

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