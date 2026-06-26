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बिहार में कानून व्यवस्था तार-तार, एक ही रात तीन जिलों में मर्डर से सनसनी; अपराधियों ने ऐसे मचाया तांडव

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान
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Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया में किशोर करण कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि बेगूसराय में किसान सुनील सिंह की गोली मारकर और अररिया में नूर जबीं की गला दबाकर हत्या हुई है।

बिहार में कानून व्यवस्था तार-तार, एक ही रात तीन जिलों में मर्डर से सनसनी; अपराधियों ने ऐसे मचाया तांडव

Bihar Crime News: बिहार के अलग-अलग जिलों से हत्या और सनसनीखेज वारदातों की तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। पहली घटना पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र से आई है, जहां पिछले 24 घंटे से लापता एक किशोर की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब एक बजे उसका शव जेबीसीआरडी नहर के पूरब बांध पर बरामद हुआ। मृतक की पहचान महाराजगंज पंचायत के चकमका वार्ड संख्या पांच निवासी अमरेंद्र महतो के 16 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। वह बुधवार शाम 4 बजे से लापता था। घटना की सूचना मिलते ही बनमनखी एसडीपीओ शैलेश प्रीतम एवं जानकीनगर थानाध्यक्ष परीक्षित पासवान ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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बेगूसराय में बुजुर्ग किसान की तीन गोली मारकर हत्या

दूसरी बड़ी वारदात बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक बुजुर्ग किसान की सरेआम हत्या कर दी। सरगाहा बांध के समीप बुधवार की रात करीब दस बजे बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान सुनील कुमार सिंह को अंधाधुंध गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए तीन गोलियां मारीं, जिसमें से एक गोली सीधे उनके सिर में जा लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव है। पुलिस, एफएसएल की विशेष टीम और खुद एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

अररिया में पारिवारिक कलह का खूनी अंजाम

तीसरी घटना अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जहां आपसी विवाद में एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भीखा पंचायत स्थित मोहनियां वार्ड तीन में बुधवार की देर रात एक पति ने ही अपनी पहली पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान 28 वर्षीय नूर जबीं के रूप में हुई है, जो मोहनियां वार्ड तीन के रहने वाले मो. इस्माइल की पहली पत्नी थी। पलासी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताया कि मृतका के भाई के लिखित बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति मो. इस्माइल को रंगे हाथ धर-दबोचा है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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