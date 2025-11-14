Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Laukaha Seat Assembly Election Result 2025 Bharat Bhushan Mandal RJD Satish Kumar Sah JDU counting update
Laukaha Result LIVE: लौकहा चुनाव नतीजा; भारत भूषण मंडल और सतीश साह में कौन जीतेगा?

Laukaha Result LIVE: लौकहा चुनाव नतीजा; भारत भूषण मंडल और सतीश साह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Laukaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की लौकहा विधानसभा सीट पर आरजेडी के भारत भूषण मंडल और जेडीयू के सतीश कुमार साह में कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, इसकी झलक थोड़ी देर में मिल जाएगी। मतगणना शुरू हो गई है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:01 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
share Share
Follow Us on

Laukaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की लौकहा सीट पर वोटों की गिनती आज होने वाली है। इस सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी भारत भूषण मंडल और एनडीए से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सतीश कुमार साह में मुख्य मुकाबला है। मतगणना शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद रुझान आना शुरू होंगे, जिसमें यह झलक मिलेगी कि लौकहा से आरजेडी और जेडीयू में कौन आगे या पीछे है। लौकहा सीट से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट रेणु यादव और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव कितने वोट हासिल करते हैं, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- लौकहा विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

लौकहा विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 68.20 प्रतिशत मतदान हुआ था। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मौजूदा विधायक भारत भूषण मंडल पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं, जेडीयू ने इस बार प्रत्याशी बदलकर सतीश कुमार साह को मैदान में उतारा है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

2020 के विधानसभा चुनाव में लौकहा सीट पर भारत भूषण मंडल ने जेडीयू के उम्मीदवार लखमेश्वर राय लगभग 10 हजार वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में लोजपा से लड़े प्रमोद प्रियदर्शी 30 हजार से ज्यादा वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रमोद 2015 में भाजपा के टिकट पर लौकहा से चुनाव लड़े थे लेकिन जेडीयू के लखमेश्वर से हार गए थे।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार में रिकॉर्ड मतदान किसके लिए वरदान, NDA या महागठबंधन सरकार?
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।