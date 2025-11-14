Laukaha Result LIVE: लौकहा चुनाव नतीजा; भारत भूषण मंडल और सतीश साह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Laukaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की लौकहा विधानसभा सीट पर आरजेडी के भारत भूषण मंडल और जेडीयू के सतीश कुमार साह में कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा, इसकी झलक थोड़ी देर में मिल जाएगी। मतगणना शुरू हो गई है।

Laukaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की लौकहा सीट पर वोटों की गिनती आज होने वाली है। इस सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी भारत भूषण मंडल और एनडीए से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सतीश कुमार साह में मुख्य मुकाबला है। मतगणना शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद रुझान आना शुरू होंगे, जिसमें यह झलक मिलेगी कि लौकहा से आरजेडी और जेडीयू में कौन आगे या पीछे है। लौकहा सीट से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट रेणु यादव और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव कितने वोट हासिल करते हैं, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- लौकहा विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

लौकहा विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 68.20 प्रतिशत मतदान हुआ था। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मौजूदा विधायक भारत भूषण मंडल पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं, जेडीयू ने इस बार प्रत्याशी बदलकर सतीश कुमार साह को मैदान में उतारा है।