Bihar News Today Live September 27, 2024 - पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मिले सुरक्षा, वायरल वीडियो के बाद बिहार पुलिस ने लिखा पत्र

Bihar News Today Live : पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मिले सुरक्षा, वायरल वीडियो के बाद बिहार पुलिस ने लिखा पत्र
- सिलीगुड़ी में बिहारी अभ्यर्थियों से प्रताड़ना का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर सभी बिहारी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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