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Bihar News Today Live September 27, 2024 - पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मिले सुरक्षा, वायरल वीडियो के बाद बिहार पुलिस ने लिखा पत्र

Bihar News Today Live September 27, 2024: लाइव हिन्दुस्तान के लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में आपको बिहार की राजनीति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव से जुड़ीं सभी ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगी। साथ ही, बिहार की क्राइम न्यूज और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के लेटेस्ट अपडेट यहां पढ़ पाएंगे। Bihar News today September 27, 2024 निरंतर अपडेट्स के लिए इस लाइव ब्लॉग को नियमित रूप से फॉलो करें

Bihar News Today Live September 27, 2024 - पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मिले सुरक्षा, वायरल वीडियो के बाद बिहार पुलिस ने लिखा पत्र

Latest news on September 27, 2024: Rajat Bhattacharya

Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 27 Sep 2024 00:45 AM
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27 Sept 2024, 06:15:34 AM IST

Bihar News Today Live : पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मिले सुरक्षा, वायरल वीडियो के बाद बिहार पुलिस ने लिखा पत्र

  • सिलीगुड़ी में बिहारी अभ्यर्थियों से प्रताड़ना का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर सभी बिहारी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पश्चिम%20बंगाल%20में%20बिहारी%20छात्रों%20को%20मिले%20सुरक्षा,%20वायरल%20वीडियो%20के%20बाद%20बिहार%20पुलिस%20ने%20लिखा%20पत्र%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पश्चिम%20बंगाल%20में%20बिहारी%20छात्रों%20को%20मिले%20सुरक्षा,%20वायरल%20वीडियो%20के%20बाद%20बिहार%20पुलिस%20ने%20लिखा%20पत्र title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:08 AM IST

Bihar News Today Live : एनपीएस-यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन

  • कटिहार में लोको पायलट और अन्य रेल कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पुन: लागू करने की मांग की, यह कहते हुए कि नई पेंशन योजनाएं कर्मचारियों के हित में...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20एनपीएस-यूपीएस%20के%20खिलाफ%20प्रदर्शन%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20एनपीएस-यूपीएस%20के%20खिलाफ%20प्रदर्शन title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:08 AM IST

Bihar News Today Live : पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया

  • नारायणपुर के मध्य विद्यालय बालक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शिक्षक रविकांत शास्त्री ने उनके जीवन पर जानकारी दी और चित्र बनाकर बच्चों को समझाया। इस मौके पर...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पूर्व%20प्रधानमंत्री%20का%20जन्मदिन%20मनाया%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पूर्व%20प्रधानमंत्री%20का%20जन्मदिन%20मनाया title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:07 AM IST

Bihar News Today Live : पंप चालक संघ बंद रखेगी जलापूर्ति

  • सुल्तानगंज में प्रखंड पंप चालक संघ ने मजदूरी न मिलने के विरोध में एक अक्टूबर से जलापूर्ति कार्य बंद करने का निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के पंप चालकों...
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27 Sept 2024, 06:02:07 AM IST

Bihar News Today Live : रंगरा पीडब्ल्यूडी सड़क पर पानी के बहाव से कटाव

  • गोपालपुर में दिख रहा है बाढ़ से तबाही कई जगह सड़क टूटी तो कई
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27 Sept 2024, 06:02:06 AM IST

Bihar News Today Live : साक्षी हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार

  • कहलगांव एएनएम स्कूल की छात्रा साक्षी कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी रसोइया सन्नी कुमार उर्फ आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। साक्षी के पिता ने कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला...
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27 Sept 2024, 06:02:06 AM IST

Bihar News Today Live : उम्मीदों पर बरसा पानी सीएम का कार्यक्रम रद्द

  • कटिहार के बरारी प्रखंड के कुशवाहा टोला और पलटन पाड़ा गांव में मूसलाधार बारिश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को प्रभावित किया। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आने से गांव में विकास कार्य...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20उम्मीदों%20पर%20बरसा%20पानी%20सीएम%20का%20कार्यक्रम%20रद्द%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20उम्मीदों%20पर%20बरसा%20पानी%20सीएम%20का%20कार्यक्रम%20रद्द title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:06 AM IST

Bihar News Today Live : बाढ़ से बचने को सड़क काटने की सूचना पर हड़कंप

  • कटिहार जिले के कुर्सेला में बाढ़ से परेशान लोग कटारिया के पास एक सड़क काटने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचित किया, जिससे जिला पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि सड़क...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20बाढ़%20से%20बचने%20को%20सड़क%20काटने%20की%20सूचना%20पर%20हड़कंप%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20बाढ़%20से%20बचने%20को%20सड़क%20काटने%20की%20सूचना%20पर%20हड़कंप title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:05 AM IST

Bihar News Today Live : शाहकुंड में दो जगहों पर सामुदायिक रसोई बंद

  • शाहकुंड के हरपुर और अशरफपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाई जा रही सामुदायिक रसोई बंद कर दी गई है। सीओ डॉ. हर्षा कोमल ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बाकी स्थानों पर भी...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20शाहकुंड%20में%20दो%20जगहों%20पर%20सामुदायिक%20रसोई%20बंद%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20शाहकुंड%20में%20दो%20जगहों%20पर%20सामुदायिक%20रसोई%20बंद title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:05 AM IST

Bihar News Today Live : पंजाब पुलिस ने चोरी के आरोपी दो महिला को किया गिरफ्तार

  • लाखों के आभूषण बरामद कहलगांव, निज प्रतिनिधि पंजाब और भागलपुर पुलिस ने
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पंजाब%20पुलिस%20ने%20चोरी%20के%20आरोपी%20दो%20महिला%20को%20किया%20गिरफ्तार%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20पंजाब%20पुलिस%20ने%20चोरी%20के%20आरोपी%20दो%20महिला%20को%20किया%20गिरफ्तार title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:04 AM IST

Bihar News Today Live : चमड़ा लदा ट्रक छोड़ने का आरोप, होगी जांच

  • कटिहार में पुलिस पर प्रतिबंधित चमड़े से लदी ट्रक को छोड़ने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो के आधार पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। एसडीपीओ ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20चमड़ा%20लदा%20ट्रक%20छोड़ने%20का%20आरोप,%20होगी%20जांच%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20चमड़ा%20लदा%20ट्रक%20छोड़ने%20का%20आरोप,%20होगी%20जांच title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:04 AM IST

Bihar News Today Live : 20 लीटर शराब संग तीन बाइक सवार गिरफ्तार

  • कुरसेला पुलिस ने एनएच 31 पर कोसी पुल के पास तीन तस्करों को 20 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों में रविंद्र यादव, आशीष यादव और कैलाश यादव शामिल हैं। सभी के खिलाफ मद्य निषेध एवं उत्पाद...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%2020%20लीटर%20शराब%20संग%20तीन%20बाइक%20सवार%20गिरफ्तार%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%2020%20लीटर%20शराब%20संग%20तीन%20बाइक%20सवार%20गिरफ्तार title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:03 AM IST

Bihar News Today Live : भवनाथपुर में 12 वर्षीय बच्चा बाढ़ के पानी में बहा, लापता

  • - स्थानीय गोताखोरों ने की मशक्कत, नहीं मिली सफलता - आठ घंटे के बाद भी
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20भवनाथपुर%20में%2012%20वर्षीय%20बच्चा%20बाढ़%20के%20पानी%20में%20बहा,%20लापता%20%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20भवनाथपुर%20में%2012%20वर्षीय%20बच्चा%20बाढ़%20के%20पानी%20में%20बहा,%20लापता%20 title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:03 AM IST

Bihar News Today Live : 33 हजार का ब्रेकडाउन होने से 10 घंटे से बिजली गुल

  • कटिहार में 33 हजार ब्रेकडाउन के कारण कई इलाकों में बिजली कट गई है। लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। रैयांपुर में ट्रांसफार्मर जलने से भी लोग अंधेरे...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%2033%20हजार%20का%20ब्रेकडाउन%20होने%20से%2010%20घंटे%20से%20बिजली%20गुल%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%2033%20हजार%20का%20ब्रेकडाउन%20होने%20से%2010%20घंटे%20से%20बिजली%20गुल title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:03 AM IST

Bihar News Today Live : तीसरे दिन भी नहीं मिली बिजली, बढ़ रहा आक्रोश 

  • अकबरनगर क्षेत्र के कई गांवों में 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। बुधवार रात थोड़ी देर के लिए बिजली आई, लेकिन फिर चली गई। बाढ़ के कारण लोगों की समस्याएँ बढ़ गई हैं, और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।...
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20तीसरे%20दिन%20भी%20नहीं%20मिली%20बिजली,%20बढ़%20रहा%20आक्रोश %0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20तीसरे%20दिन%20भी%20नहीं%20मिली%20बिजली,%20बढ़%20रहा%20आक्रोश  title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:02:02 AM IST

Bihar News Today Live : कुलकुलिया में डायरिया के मिले चार नए मरीज

  • गांव में एक सप्ताह पहले, एक बच्ची की मौत भी डायरिया से हो चुकी है
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27 Sept 2024, 06:02:02 AM IST

Bihar News Today Live : नारायणपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर फिसलन

  • नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर बारिश के कारण प्लेटफार्म नंबर एक और दो के यात्री शेड की छत से पानी टपक रहा है। इससे यात्री शेड भीग गया है, जिससे यात्रियों को बैठने में कठिनाई हो रही है। स्टेशन प्रबंधक ने...
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27 Sept 2024, 06:01:19 AM IST

Bihar News Today Live : महिला वार्ड पार्षद ने लाइब्रेरी संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया

  • महिला वार्ड पार्षद ने लाइब्रेरी संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया
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27 Sept 2024, 06:01:19 AM IST

Bihar News Today Live : बाढ़ राहत वितरण में स्काउट गाइड की रही महती भागीदारी

  • बाढ़ राहत वितरण में स्काउट गाइड की रही महती भागीदारी बड़हिया, एक संवाददाता। बाढ़ की
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20बाढ़%20राहत%20वितरण%20में%20स्काउट%20गाइड%20की%20रही%20महती%20भागीदारी%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20बाढ़%20राहत%20वितरण%20में%20स्काउट%20गाइड%20की%20रही%20महती%20भागीदारी title="twitter" target="_blank">
27 Sept 2024, 06:01:18 AM IST

Bihar News Today Live : धनवह मुसहरी के लोगों को नहीं मिल रहा विकास योजनाओं का लाभ

  • धनवह मुसहरी के लोगों को नहीं मिल रहा विकास योजनाओं का लाभ
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Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20धनवह%20मुसहरी%20के%20लोगों%20को%20नहीं%20मिल%20रहा%20विकास%20योजनाओं%20का%20लाभ%0a%0a...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/bihar/bihar-latest-news-in-hindi-today-live-september-27-2024-bihar-ki-taja-khabarein-aaj-ki-live-blog-201727397007095.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__l4EG3> Bihar%20News%20Today%20Live%20:%20धनवह%20मुसहरी%20के%20लोगों%20को%20नहीं%20मिल%20रहा%20विकास%20योजनाओं%20का%20लाभ title="twitter" target="_blank">
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