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अब CO बताएंगे, जमीन विवादित है या ठीक; खरीदने से पहले सरकार के पास करें एक आवेदन

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Land Registry: बिहार में जमीन खरीद से पहले सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर 13 तरह की जानकारी देने के बाद सीओ 10 दिन में दस्तावेजों की जांच कर बता देंगे कि बेची जा रही जमीन सही है या उसमें कोई कानूनी झंझट है।

अब CO बताएंगे, जमीन विवादित है या ठीक; खरीदने से पहले सरकार के पास करें एक आवेदन

Bihar Land Registry: बिहार में जमीन खरीदने से पहले ग्राहक के लिए सरकार यह पता लगाने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है कि उस जमीन पर कोई झंझट या विवाद तो नहीं है। जमीन का मालिकाना हक उसी के नाम पर है, जिससे जमीन लेने की तैयारी है या उसके स्वामित्व के दावे में कोई गड़बड़ी है। इससे जमीन की खरीद-बिक्री के बाद होने वाले विवाद में स्वतः कमी आने की संभावना है। सरकार इसके लिए जमीन खरीदने-बेचने की प्रक्रिया से पहले 13 तरह की जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन लेगी और अंचल पदाधिकारी को 10 दिन के अंदर उसके तथ्यों की जांच करके बताना होगा कि जमीन का दिया गया सारा विवरण सही है।

रैयती जमीन के निबंधन से पहले खरीदारों को जमीन के बारे में पूरी जानकारी जल्द मिलने लगेगी। सरकार के दो महकमों राजस्व एवं भूमि सुधार और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सभी अंचल पदाधिकारियों (सीओ) को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। जमीन के निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट भी तैयार कर ली गई है। इसी महीने से राज्य में इसकी शुरुआत होने की संभावना है। अब जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आवेदकों को निबंधन पोर्टल पर 13 तरह की जानकारी देनी होगी।

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बिहार सरकार के सात निश्चय-3 योजना के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। 16 फरवरी को ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि पूर्ण जानकारी के अभाव में जमीन रजिस्ट्री होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसके बाद ही निर्णय लिया गया था कि पक्षकार चाहें तो उनको संबंधित भूमि के बारे में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

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जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी है, आवेदकों को उसके लिए पोर्टल पर निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा, भूमि का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता, विक्रेता का नाम आदि बताना होगा। अंचलाधिकारी जांच-पड़ताल कर 10 दिनों में आवेदक को पूरी जानकारी एसएमएस से मुहैया कराएंगे। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने कहा कि जमीन निबंधन के पहले खरीदारों को इससे संबंधित पूरी जानकारी जल्द ही मिलने लगेगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मोबाइल यूनिट भी तैयार कर ली गई है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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