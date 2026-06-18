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बिहार में दोगुना तक बढ़ गया जमीन का सर्किल रेट, गांवों से शहरों तक घर खरीदना हुआ महंगा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं। गांव से लेकर शहरों तक अब मकान और प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है। नई दरें शुक्रवार से ही लागू हो जाएंगी। 

बिहार में दोगुना तक बढ़ गया जमीन का सर्किल रेट, गांवों से शहरों तक घर खरीदना हुआ महंगा

बिहार में अब जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने गांवों से शहरों तक जमीन एवं मकान की रजिस्ट्री की दर बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों के लिए सर्किल रेट (एमवीआर) में 1.6 गुना की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही हर साल एमवीआर में 5 फीसदी की स्वतः बढ़ोतरी भी हो जाएगी।

बिहार में शुक्रवार से ही रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को बढ़ी हुई दर से निबंधन शुल्क देना होगा। इसके पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2013 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2016 में सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। विभाग का कहना है कि वर्तमान एमवीआर की तुलना में बाजार दर बढ़ी है। इसीलिए यह बदलाव किया गया है।

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गांवों में कितना बढ़ा सर्किल रेट?

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट में 1.6 गुना की बढ़ोतरी की गई है। यानी जमीन की रजिस्ट्री अब डेढ़ गुना से ज्यादा महंगी हो गई है।

शहरों में कितना बढ़ा सर्किल रेट?

बिहार के शहरों में घर, प्लॉट आदि खरीदने वाले लोगों को ज्यादा झटका लगा है। शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट को दोगुना बढ़ाया गया है। यानी कि अब निबंधन कराने के लिए पहले के मुकाबले डबल खर्च आएगा।

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क्या होगा असर?

सर्किल रेट में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार की आय में इजाफा होगा, मगर आम लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। जमीन निबंधन की दरें बढ़ने से रियल एस्टेट बाजार प्रभावित हो सकता है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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