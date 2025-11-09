घर बैठे करोड़पति बना मजदूर! खाते में आए 21.55 करोड़, पश्चिम बंगाल में एफआईआर; क्या है मामला

संक्षेप: बेतिया के सुनील साह के खाता में साइबर फ्रॉड का 21.55 करोड़ रुपया आया है। मामले में पश्चिम बंगाल के विधान नगर साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है।

Bihar News: बिहार के बेतिया में सुनील साह नामक का एक मजदूर घर बैठे करोड़पति बन गया। लेकिन तबाही भी साथ आ गई। सुनील के खिलाफ वेस्ट बंगाल में केस दर्ज हो गया है। साइबर फ्रॉड ने उसके अकाउंट में करोड़ों की रकम डाल दिया है। खाते का संचालन मोबाइल से होता है।

जिले के साठी पंचायत के रायबरवा गांव वार्ड-चार निवासी कन्हैया साह के पुत्र सुनील साह के खाता में साइबर फ्रॉड का 21.55 करोड़ रुपया आया है। मामले में पश्चिम बंगाल के विधान नगर साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी जानकारी खाताधारक सुनील साह के पिता कन्हैया साह ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र सुनील का खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। उक्त खाते से ही फोन पे का संचालन होता है। करीब एक सप्ताह से मेरे खाता का लेनदेन बंद हो गया था। जिसके बाद बेतिया स्थित प्रधान डाकघर में पहुंच खाता से लेनदेन नहीं होने की जानकारी दी।

डाकघर के कर्मी ने उसे एक कागज देते हुए बताया कि आपके खाता में साइबर फ्रॉड का 21 करोड़ 55 लाख 50 हजार रूपया आया है। इस कारण से खाते को होल्ड कर दिया गया है। उक्त कागजात में पश्चिम बंगाल के विधान नगर साइबर थाना में एफआईआर दर्ज का जिक्र है। यह सुनकर सुनील और उसके पिता के होश उड़ गए। इतनी बड़ी राशि से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। डाकघर के अधिकारी ने बताया है कि जब तक पुलिस जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक खाता से कोई लेनदेन नहीं किया जा सकता।