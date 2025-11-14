Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Kusheshwar Asthan Seat Assembly Election Result 2025 Atirek Kumar JDU NDA Ganesh Bharti VIP MGB counting update
Kusheshwar Asthan Result LIVE: कुशेश्वरस्थान चुनाव नतीजा; अतिरेक कुमार और गणेश भारती में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Kusheshwar Asthan Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे। इस सीट से जेडीयू के अतिरेक कुमार और महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी गणेश भारती सदा में कौन हारेगा या जीतेगा, यह नतीजों में साफ हो जाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 08:14 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
Kusheshwar Asthan Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की कुशेश्वरस्थान सीट पर जनता दल यूनाइडेट (JDU) के अतिरेक कुमार और महागठबंधन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार गणेश भारती सदा के बीच मुख्य मुकाबला है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अब कुशेश्वरस्थान सीट के रुझान आने लगेंगे। रुझानों में झलक मिल जाएगी कि इस सीट से एनडीए और महागठबंधन में कौन आगे-पीछे है और कौन जीत या हार रहा है। अनुसूचित जाति (एससी) सुरक्षित कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट शत्रुघ्न पासवान समेत अन्य उम्मीदवार कितना वोट बटोरते हैं, इस पर भी नजरें रहेंगी।

सुबह 8 बजे- कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 62.89 प्रतिशत मतदान हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस चुनाव में अपने मौजूदा विधायक अमन भूषण हजारी का टिकट काटकर अतिरेक कुमार को टिकट दिया। अतिरेक पूर्व में कांग्रेस में रह चुके हैं और 2021 में इस सीट से उपचुनाव लड़ चुके हैं।

वहीं, महागठबंधन में यह सीट इस बार मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के खाते में गई है। वीआईपी ने राजद के नेता रहे गणेश भारती को सिंबल दिया लेकिन नामांकन के दौरान उनका पर्चा रद्द हो गया। गणेश ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी नॉमिनेशन किया था, जो मंजूर हो गया और वह निर्दलीय मैदान में आ गए।

2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर जेडीयू के शशिभूषण हजारी ने कांग्रेस के अशोक कुमार को 7222 वोटों से हराया था। उस चुनाव में लोजपा की पूनम कुमारी 13 हजार वोट लाकर तीसरे नंबर पर रही थीं। शशि भूषण के निधन के बाद 2021 में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके बेटे अमन भूषण ने जेडीयू के टिकट पर लड़कर राजद प्रत्याशी गणेश भारती सदा को हराकर जीत दर्ज की थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
