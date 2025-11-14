Kuchaikote Seat Result Live: कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडेय या हरि नारायण, कौन जीतेगा, 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Kuchaikote Seat Result Live: कुचायकोट विधानसभा सीट पर मुकाबला कांग्रेस बनाम जनता दल यूनाइटेड है। कांग्रेस ने हरि नारायण सिंह को टिकट दिया था और जदयू ने अमरेंद्र कुमार पांडेय पर भरोसा जताया था।

बिहार के गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट पर सबकी नजर होगी। कुचायकोट विधानसभा सीट पर मुकाबला कांग्रेस बनाम जनता दल यूनाइटेड है। कांग्रेस ने हरि नारायण सिंह को टिकट दिया था और जदयू ने अमरेंद्र कुमार पांडेय पर भरोसा जताया था। 2020 और 2015 में यह सीट दोनों बार JDU के पास गई। देखना होगा इस बार जदयू हैट्रिक मारेगी या जीत RJD के खाते में जाएगी। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

कुचायकोट सीट के बारे में कुचायकोट बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है। यह गोपालगंज लोकसभा सीट का हिस्सा है और इसमें कुचायकोट और मांझा सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) शामिल हैं। उत्तर-पश्चिमी बिहार में रणनीतिक रूप से स्थित यह निर्वाचन क्षेत्र NH-531 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और गोपालगंज और थावे जंक्शनों पर आस-पास की रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है।

कुचायकोट सीट का चुनावी इतिहास 1951 में स्थापित कुचायकोट 1976 के परिसीमन के बाद चुनावी नक़्शे से हट गया था,जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के वितरण को बराबर करना था। 2008 के परिसीमन अभ्यास के बाद इसे पुनः बहाल किया गया और तब से यहां तीन बार 2010,2015 और 2020 में वोटिंग हुई है। 1952 और 1972 के बीच हुए छह चुनावों में से चार जीतकर,कांग्रेस पार्टी की यहां शुरुआती दौर में मजबूत उपस्थिति थी। हालांकि यह निर्वाचन क्षेत्र लगातार जनता दल (यूनाइटेड) की ओर झुका है,जिसने अपनी फिर से स्थापना के बाद हुए तीनों चुनाव जीते हैं।