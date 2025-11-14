Korha Result LIVE: कोढ़ा चुनाव रिजल्ट; कविता देवी या पूनम कुमारी? कौन जीतेगा कौन हारेगा
संक्षेप: Korha Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कोढ़ा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां बीजेपी से मौजूदा विधायक कविता देवी वहीं कांग्रेस से पूनम कुमारी उम्मीदवार हैं। कोढ़ा सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।
Korha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की कोढ़ा सीट (एससी) पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की पूनम कुमारी, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कविता देवी, जन सुराज पार्टी के निर्मल कुमार राज, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के रविंद्र कुमार, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के तुफानी दास और स्वतंत्र उम्मीदवारों में कपिलदेव पासवान, विनोद कुमार मिर्धा और वकील दास मुख्य दावेदार हैं। कोढ़ा सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
कोढ़ा में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी। इस सीट पर 2020 की विजेता कविता देवी की मजबूत ग्रामीण पकड़ बनी हुई दिख रही है, लेकिन पूर्व विधायक पूनम कुमारी महागठबंधन के समर्थन से दलित-मुस्लिम गठजोड़ को पुनर्जीवित करने पर नजर टिकाए हुए हैं। वहीं निर्मल कुमार राज जन सुराज के बैनर तले युवा और विकास-केंद्रित एजेंडे से मैदान में हैं।
Korha Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)
|स्थिति (आगे/पीछे)
|कविता देवी
|बीजेपी (एनडीए)
|-
|-
|पूनम कुमारी
|कांग्रेस (महागठबंधन)
|-
|-
|निर्मल कुमार राज
|जन सुराज पार्टी
|-
|-
चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि सुबह 8.30 बजे से पहले के ट्रेंड्स पर भरोसा न करें। ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।
कोढ़ा सीट का मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि यह कटिहार जिले की एक प्रमुख एससी आरक्षित विधानसभा है, जहां एनडीए का दबदबा 2020 से कायम है। 2020 में बीजेपी की कविता देवी ने कांग्रेस की पूनम कुमारी को 28,943 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी (53.3% वोट शेयर)। 2015 में जेडीयू की पूनम कुमारी ने बीजेपी के महेश पासवान को 5,426 वोटों से हराया था। इस बार पूनम कुमारी की कांग्रेस में वापसी, जन सुराज के निर्मल कुमार राज की चुनौती तथा स्वतंत्र कपिलदेव पासवान की मौजूदगी वोटों के फिसलन को बढ़ा रही है, जो सीट पर कोई स्थायी विधायक न चुनने की पुरानी परंपरा को तोड़ सकती है।