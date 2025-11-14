Hindustan Hindi News
Kochadhaman Result LIVE: कोचाधामन चुनाव रिजल्ट; मुजाहिद आलम या बीणा देवी? कौन मारेगा बाजी

Kochadhaman Result LIVE: कोचाधामन चुनाव रिजल्ट; मुजाहिद आलम या बीणा देवी? कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Kochadhaman Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कोचाधामन सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां से RJD ने मुजाहिद आलम और बीजेपी ने बीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है।

Fri, 14 Nov 2025 08:00 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज
Kochadhaman Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की सामान्य श्रेणी की कोचाधामन सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुजाहिद आलम, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बीणा देवी, जन सुराज पार्टी के अबू अफ्फान फारूकी, एआईएमआईएम के सरवर आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राजेश कुमार बैथा और निर्दलीय के रूप में एमडी शम्सुल हक मुख्य दावेदार हैं।

कोचाधामन में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। इस सीट पर मुजाहिद आलम और बीना देवी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अबू अफ्फान फारूकी और एमडी सरवर आलम युवा और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं।

Kochadhaman Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
मुजाहिद आलमआरजेडी (महागठबंधन)--
बीणा देवीबीजेपी (एनडीए)--
अबू अफ्फान फारूकीजन सुराज पार्टी--
सरवर आलमएआईएमआईएम--
राजेश कुमार बैथाबहुजन समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, बैलेट पेपर पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गणना प्रारंभ होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद उभरने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। नवीनतम अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।

कोचाधामन सीट का मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यह मुस्लिम प्रभावित सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशील विधानसभा है, जहां एआईएमआईएम का उदय 2020 से चर्चा में रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के मुहम्मद इजहार अस्फी ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36,143 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में मुजाहिद आलम ने आरजेडी के अख्तारुल इमान को 18,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था, जो एनडीए की तत्कालीन मजबूती को प्रतिबिंबित करता है। इस बार मुजाहिद आलम की आरजेडी से वापसी, बीजेपी की नई उम्मीदवार बीना देवी की एंट्री और जन सुराज की ताजा चुनौती मुकाबले को अनिश्चित बना रही है, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों और प्रवासी मजदूरों के बीच। कुल लगभग 2,90,000 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,38,000 के आसपास है और उनकी सक्रियता पिछले चुनावों से उछाल मार रही है।

