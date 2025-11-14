Kochadhaman Result LIVE: कोचाधामन चुनाव रिजल्ट; मुजाहिद आलम या बीणा देवी? कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Kochadhaman Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कोचाधामन सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां से RJD ने मुजाहिद आलम और बीजेपी ने बीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है।

Kochadhaman Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की सामान्य श्रेणी की कोचाधामन सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुजाहिद आलम, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बीणा देवी, जन सुराज पार्टी के अबू अफ्फान फारूकी, एआईएमआईएम के सरवर आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राजेश कुमार बैथा और निर्दलीय के रूप में एमडी शम्सुल हक मुख्य दावेदार हैं।

कोचाधामन में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। इस सीट पर मुजाहिद आलम और बीना देवी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अबू अफ्फान फारूकी और एमडी सरवर आलम युवा और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं।

Kochadhaman Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) मुजाहिद आलम आरजेडी (महागठबंधन) - - बीणा देवी बीजेपी (एनडीए) - - अबू अफ्फान फारूकी जन सुराज पार्टी - - सरवर आलम एआईएमआईएम - - राजेश कुमार बैथा बहुजन समाज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, बैलेट पेपर पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गणना प्रारंभ होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद उभरने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। नवीनतम अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।