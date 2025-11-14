Hindustan Hindi News
Kishanganj Result LIVE: किशनगंज चुनाव रिजल्ट; स्वीटी सिंह या कमरुल होदा? कौन जीतेगा

संक्षेप: Kishanganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की किशनगंज सीट पर थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां से कांग्रेस ने कमरुल होदा वहीं बीजेपी ने स्वीटी सिंह को मौका दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:31 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज
Kishanganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की सामान्य श्रेणी की किशनगंज सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्वीटी सिंह, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इशाक आलम, आम आदमी पार्टी (आप) के आसरफ आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रदीप रविदास मुख्य दावेदार हैं। अन्य में निर्दलीय जैसे अब्दुर रहमान, मोहम्मद वसीम, परवेज आलम और जनशक्ति जनता दल के मोहम्मद तारिक अनवर भी उतरे हैं, जो छोटे स्तर पर वोट बंटवारे का कारण बन सकते हैं।

किशनगंज में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यहां बीजेपी की स्वीटी सिंह और कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने से चुनौती दे सकते हैं, वहीं इशाक आलम और आसरफ आलम भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं।

Kishanganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
स्वीटी सिंहबीजेपी (एनडीए)--
मोहम्मद कमरुल होदाआईएनसी (महागठबंधन)--
मोहम्मद इशाक आलमजन सुराज पार्टी--
आसरफ आलमआम आदमी पार्टी--
प्रदीप रविदासबहुजन समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

किशनगंज सीट का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की रणनीतिक विधानसभा है, जहां कांग्रेस का पारंपरिक वर्चस्व 2010 से चला आ रहा है। 2020 में आईएनसी के इजाहारुल हुसैन ने बीजेपी के स्वीटी सिंह को 1,381 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया था। वहीं 2015 में आईएनसी के डॉ. मोहम्मद जावेद ने स्वीटी सिंह को 8,609 वोटों से पराजित किया था, जो स्थानीय समीकरणों की मजबूती को उजागर करता है। इस बार स्वीटी सिंह की तीसरी कोशिश, कमरुल होदा की नई उम्मीदवारी और जन सुराज-आप की उभरती चुनौतियां मुकाबले को अप्रत्याशित रूप दे रही हैं, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों और प्रवासी वोटरों के बीच। कुल लगभग 3,00,000 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,45,000 से अधिक है और उनकी भागीदारी पिछले चुनावों से बढ़ी हुई दिख रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
