Kishanganj Result LIVE: किशनगंज चुनाव रिजल्ट; स्वीटी सिंह या कमरुल होदा? कौन जीतेगा

संक्षेप: Kishanganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की किशनगंज सीट पर थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां से कांग्रेस ने कमरुल होदा वहीं बीजेपी ने स्वीटी सिंह को मौका दिया है।

Kishanganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की सामान्य श्रेणी की किशनगंज सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्वीटी सिंह, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इशाक आलम, आम आदमी पार्टी (आप) के आसरफ आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रदीप रविदास मुख्य दावेदार हैं। अन्य में निर्दलीय जैसे अब्दुर रहमान, मोहम्मद वसीम, परवेज आलम और जनशक्ति जनता दल के मोहम्मद तारिक अनवर भी उतरे हैं, जो छोटे स्तर पर वोट बंटवारे का कारण बन सकते हैं।

किशनगंज में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यहां बीजेपी की स्वीटी सिंह और कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने से चुनौती दे सकते हैं, वहीं इशाक आलम और आसरफ आलम भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं।

Kishanganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) स्वीटी सिंह बीजेपी (एनडीए) - - मोहम्मद कमरुल होदा आईएनसी (महागठबंधन) - - मोहम्मद इशाक आलम जन सुराज पार्टी - - आसरफ आलम आम आदमी पार्टी - - प्रदीप रविदास बहुजन समाज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।