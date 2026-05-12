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डंडे से पीटा, आंखें फोड़ी, गला रेत दिया; बिहार की कातिल बहू ने सास को तड़पा-तड़पाकर मारा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार के बांका में एक महिला ने अपनी सास की निर्मम हत्या कर दी। डंडे से मारकर दोनों आंखें फोड़ दी उसके बाद कचिया से गला रेत दिया।

डंडे से पीटा, आंखें फोड़ी, गला रेत दिया; बिहार की कातिल बहू ने सास को तड़पा-तड़पाकर मारा

Bihar Crime News: बिहार के बांका में एक निर्दयी बहू ने अपनी वृद्ध सास को लाठी-डंडे से पीटकर तथा कचिया से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। बहू की निर्दयता ऐसी कि मारपीट के क्रम में सास की दोनों आंख भी फोड़ दी। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में मंगलवार की है। पुलिस ने कातिल बहू को गिरफ्तार कर लिया है और सास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से एफएसएल की टीम ने कई सैंपल कलेक्ट किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सलेमपुर गांव के वार्ड नंबर नौ के सहदेव राय की पत्नी सुलोचना देवी (70) का अपनी बहू मनोज राय की पत्नी बिंदु देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे आक्रोशित होकर बहू बिंदु देवी ने लाठी-डंडे से सास को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से वह जख्मी हो गईं। बहू का ग़ुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो उसने घर में रखे कचिया से सास का गला रेत दिया तथा उनकी दोनों आंखें भी फोड़ दी।

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भागती बहू को ग्रामीणों ने पकड़ा

वृद्ध महिला द्वारा मारपीट के क्रम चिल्लाने की आवाज सुनकर तथा घर से निकल रहे खून को देख कर आस-पड़ोस के लोग वहां पहुंचे तथा उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉ राकेश कुमार ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सास के मौत की खबर मिलते ही बहू ने अपने कपड़े बदल लिए तथा घर से निकल कर भागने लगी। ग्रामीणों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया तथा घर में बंद कर दिया। गांव के लोगों ने बताया कि घटना के वक्त दोनों घर में अकेले थीं तथा मृतका के पति गांव के पास ही काम करने गए थे।

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पहले भी हत्या का प्रयास कर चुकी है

आरोपी महिला पहले भी कई बार अपनी सास को मारने का प्रयास कर चुकी थी। इधर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह, पुलिस जवानों एवं महिला पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए एवं आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया एवं उससे पूछताछ की जिसमें उसने स्वीकार किया कि वृद्ध सास की हत्या उसने ही की है। थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी एफएसएल टीम को दी। एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंच कर वहां बिखरे खून के नमूने लिए।

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आरोपी ने गुनाह कबूल किया

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महिला के पति गुजरात में रह कर प्राइवेट नौकरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पति एवं बेटियां वहां पहुंच गए तथा शव से लिपट कर दहाड़ें मार कर रोने लगे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि यह एक निर्मम एवं नृशंस हत्या है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है हालांकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृतका के परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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