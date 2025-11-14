Khajauli Result LIVE: खजौली चुनाव नतीजा; अरुण शंकर प्रसाद और ब्रज किशोर यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Khajauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की खजौली विधानसभा सीट पर भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद और आरजेडी के ब्रज किशोर यादव में कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, इसकी झलक सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद मिल जाएगी।

Khajauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की खजौली सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अरुण शंकर प्रसाद और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के ब्रज किशोर यादव में कौन चुनाव जीत रहा है और हार रहा है, मतगणना शुरू होने के बाद रुझान आने पर इसकी झलक मिल जाएगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोनों प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवार समेत खजौली विधानसभा सीट से कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आरजेडी के बागी बिमल यादव उर्फ राकेश कुमार रौशन कितने वोट बटोरते हैं और जन सुराज पार्टी और बसपा जैसे दल कितना कमाल करते हैं, यह भी मतगणना के दौरान साफ हो जाएगा।

खजौली विधानसभा सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर कुल 69.61 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने जहां मौजूदा विधायक अरुण शंकर प्रसाद पर भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी से ब्रज किशोर यादव मैदान में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अरुण शंकर प्रसाद ने आरजेडी के विधायक रहे सीताराम यादव को 22 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। उस समय ब्रज किशोर ने जन अधिकार पार्टी (JAP) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और साढ़े 13 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे।