Keoti Result LIVE: केवटी चुनाव नतीजा; मुरारी मोहन झा और फराज फातमी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Keoti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा सीट पर बीजेपी के मुरारी मोहन झा और आरजेडी के फराज फातमी में कौ चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, थोड़ी देर में मतगणना के रुझान आने शुरू हो जाएंगे।

Keoti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की केवटी सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुरारी मोहन झा और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के फराज फातमी में कौन जीत या हार रहा है, वोटों की गिनती के रुझान थोड़ी देर में मिलने लगेंगे। मतगणना के सभी राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद केवटी सीट के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। केवटी विधानसभा से कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बिल्टू साहनी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से अनीसुर रहमान और बसपा (BSP) से मनोज महतो कितने वोट हासिल करेंगे, इस पर भी नजर रहेगी।

सुबह 8 बजे- केवटी विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

केवटी विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 64.26 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक मुरारी मोहन झा को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं, उनके सामने लालू-तेजस्वी यादव की आरजेडी ने पूर्व विधायक फराज फातमी को टिकट दिया।