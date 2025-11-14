Hindustan Hindi News
Katihar Result LIVE: कटिहार चुनाव रिजल्ट; तारकिशोर प्रसाद या सौरव अग्रवाल? कौन जीतेगा, अपडेट

संक्षेप: Katihar Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कटिहार सीट पर मतगणना थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां बीजेपी से मौजूदा विधायक तारकिशोर प्रसाद वहीं महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सौरभ कुमार अग्रवाल उम्मीदवार हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
Katihar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार सीट (जनरल) पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जिला काउंटिंग सेंटर पर शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सौरभ कुमार अग्रवाल, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद, जन सुराज पार्टी के डॉ. गाजी शरीक, आम आदमी पार्टी (आप) के राजेश गुनरानी और स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे डॉ. राम प्रकाश महतो और समीर कुमार झा मुख्य दावेदार हैं। इस सीट पर जनरल सीट होने से मुस्लिम (लगभग 45%) और यादव-कोरी जैसे ओबीसी वोटों का समीकरण अहम रहेगा। कटिहार सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

कटिहार में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर दो बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद की मजबूत ग्रामीण पकड़ नजर आ रही है, लेकिन सौरभ कुमार अग्रवाल वीआईपी के बैनर तले पिछली बार के प्रदर्शन को सुधारने और मुस्लिम-यादव गठजोड़ मजबूत करने पर उतारू हैं। वहीं डॉ. गाजी शरीक जन सुराज के जरिए युवा और पेशेवर वोटरों को लक्षित कर अप्रत्याशित सेंसरेशन की उम्मीद जगाए हुए हैं, जबकि आप और स्वतंत्र उम्मीदवार वोट बंटवारे का खेल खेल सकते हैं।

Katihar Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
तारकिशोर प्रसादबीजेपी (एनडीए)--
सौरभ कुमार अग्रवालवीआईपी (महागठबंधन)--
डॉ. गाजी शरीकजन सुराज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलट पहले गिने जा रहे हैं और उसके बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग तेजी से आगे बढ़ेगी। आयोग के मुताबिक, सुबह 8.30 बजे के बाद ही ट्रेंड्स को पूरी तरह विश्वसनीय माना जाएगा। ताजा और सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

कटिहार सीट का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यह सीमांचल क्षेत्र की एक प्रमुख विधानसभा है, जहां बीजेपी का कब्जा 2015 से मजबूत बना हुआ है। 2020 में बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को 10,519 वोटों के अंतर से पराजित किया था। 2015 में भी प्रसाद ने जेडीयू के बजय सिह को हराया था। इस बार वीआईपी के सौरव अग्रवाल की महागठबंधन में भूमिका, जो मुकेश साहनी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है, एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकती है, वहीं जन सुराज के डॉ. गाजी शरीक की एंट्री मुकाबले को रोचक बना रही है।

