Kasba Result LIVE: कसबा चुनाव रिजल्ट; मोहम्मद इरफान या नीतेश सिंह, कौन मारेगा बाजी? अपडेट्स

Kasba Result LIVE: कसबा चुनाव रिजल्ट; मोहम्मद इरफान या नीतेश सिंह, कौन मारेगा बाजी? अपडेट्स

संक्षेप: Kasba Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कसबा सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इरफान और एलजेपी के नीतेश कुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि कांग्रेस फिर से जीत पाती है या एनडीए बाजी मार पाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 06:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान
Kasba Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की सामान्य श्रेणी की कसबा सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नीतेश कुमार सिंह, एआईएमआईएम के मोहम्मद शाहनवाज आलम, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इत्तेफाक आलम मुख्य दावेदार हैं। पूर्व विधायक मोहम्मद अफाक आलम और प्रदीप कुमार दास जैसे निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट काटने वाले कारक साबित हो सकते हैं। कसबा सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

कसबा में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कसबा सीट पर मोहम्मद इरफान आलम मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन नीतेश कुमार सिंह गैर-मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से चुनौती दे सकते हैं, वहीं शाहनवाज आलम और इत्तेफाक आलम युवा एवं सीमावर्ती मतदाताओं पर नजर रखे हुए हैं।

Kasba Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
मोहम्मद इरफान आलमआईएनसी (महागठबंधन)--
नीतेश कुमार सिंहएलजेएपी (राम विलास) (एनडीए)--
मोहम्मद शाहनवाज आलमएआईएमआईएम--
मोहम्मद इत्तेफाक आलमजन सुराज पार्टी--
अफाक आलमनिर्दलीय--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

कसबा सीट का मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह मुस्लिम प्रभावित सीमांचल क्षेत्र की बाढ़-प्रभावित विधानसभा है, जहां कांग्रेस का पारंपरिक दबदबा 2015 से कायम है। 2020 में कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम ने एलजेएपी के प्रदीप कुमार दास को 17,278 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में अफाक आलम ने बीजेपी के प्रदीप कुमार दास को 1,794 वोटों के बेहद करीबी मुकाबले में पराजित किया था। इस बार अफाक आलम की स्वतंत्र उम्मीदवारी, इरफान आलम की नई एंट्री (पोस्टमैन के बेटे के रूप में) और एनडीए-जन सुराज की चुनौतियां मुकाबले को अनप्रेडिक्टेबल बना रही हैं।

Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
