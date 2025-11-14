Kasba Result LIVE: कसबा चुनाव रिजल्ट; मोहम्मद इरफान या नीतेश सिंह, कौन मारेगा बाजी? अपडेट्स

संक्षेप: Kasba Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की कसबा सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इरफान और एलजेपी के नीतेश कुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि कांग्रेस फिर से जीत पाती है या एनडीए बाजी मार पाएगा।

Kasba Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की सामान्य श्रेणी की कसबा सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नीतेश कुमार सिंह, एआईएमआईएम के मोहम्मद शाहनवाज आलम, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इत्तेफाक आलम मुख्य दावेदार हैं। पूर्व विधायक मोहम्मद अफाक आलम और प्रदीप कुमार दास जैसे निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट काटने वाले कारक साबित हो सकते हैं। कसबा सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

कसबा में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कसबा सीट पर मोहम्मद इरफान आलम मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन नीतेश कुमार सिंह गैर-मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से चुनौती दे सकते हैं, वहीं शाहनवाज आलम और इत्तेफाक आलम युवा एवं सीमावर्ती मतदाताओं पर नजर रखे हुए हैं।

Kasba Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) मोहम्मद इरफान आलम आईएनसी (महागठबंधन) - - नीतेश कुमार सिंह एलजेएपी (राम विलास) (एनडीए) - - मोहम्मद शाहनवाज आलम एआईएमआईएम - - मोहम्मद इत्तेफाक आलम जन सुराज पार्टी - - अफाक आलम निर्दलीय - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।