कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? जेडीयू बोली- नीतीश ही रहेंगे, BJP ने कहा- विधायक तय करेंगे

संक्षेप: बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर जेडीयू ने कहा कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही रहेंगे। हालांकि, भाजपा ने कहा कि एक-दो दिन में सब तय हो जाएगा, विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। फिलहाल नई सरकार को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। 

Sat, 15 Nov 2025 03:57 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन पर कवायद शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे। वहीं, एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सीएम पद पर थोड़ा सस्पेंस बना दिया है। भाजपा का कहना है कि एनडीए के विधायक मिलकर अपना नेता तय करेंगे। इसके बाद नई शपथग्रहण समारोह होगा।

बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर शुक्रवार को हलचल बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा पार्टी के वरीय नेता विजय चौधरी एवं श्याम रजक ने नीतीश से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं, श्याम रजक ने भी स्पष्ट किया कि नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे।

भाजपा बोली- एनडीए के विधायक तय करेंगे नेता

दूसरी ओर, भाजपा खुलकर नीतीश का नाम बोलने से बच रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी एक-दो दिन पार्टी बिहार की जनता को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम करेगी। इसके बाद सभी पार्टियों के विधायक अपना-अपना नेता चुनेंगे। फिर एनडीए के विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे।

जायसवाल ने कहा कि सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया यही है। नीतीश के फिर से सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बिहार चुनाव में भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक चैनल से बातचीत में सीएम के सवाल पर नीतीश का नाम लेने से बचे। उन्होंने इतना कहा कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा यह तय है।

बता दें कि शुक्रवार को आए बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 243 में से 202 सीटों जीत दर्ज की। बराबर सीटों पर लड़ी भाजपा और जदयू में ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आई है। भाजपा ने 89, जदयू ने उससे थोड़ा कम 85, लोजपा-आर ने 19, हम ने 5 और रालोमो ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की।

