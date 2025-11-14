Jokihat Result LIVE: जोकीहाट चुनाव रिजल्ट; शाहनवाज, सरफराज या मुर्शीद आलम? कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Jokihat Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की जोकीहाट सीट पर मतगणना शुरू होने वाली है। इस सीट पर आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच सीधी भिड़ंत की उम्मीद है। इस सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Jokihat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की सामान्य श्रेणी की जोकीहाट सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। ये सीट एक परिवारिक और बहुकोणीय जंग का गवाह बन रही है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शाहनवाज आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंजर आलम, एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शीद आलम और जन सुराज पार्टी के सरफराज आलम मुख्य दावेदारों के बीच चौतरफा मुकाबला है।

जोकीहाट में वोटों की गिनती अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती रुझानों में शाहनवाज आलम और मोहम्मद मुर्शीद आलम के बीच तगड़ी टक्कर नजर आ सकती है, जबकि सरफराज आलम और मंजर आलम भी गेमचेंजर साबित हो सकते हैं।

Jokihat Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) शाहनवाज आलम आरजेडी (महागठबंधन) - - मोहम्मद मुर्शीद आलम एआईएमआईएम - - सरफराज आलम जन सुराज पार्टी - - मंजर आलम जेडीयू (एनडीए) - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। बल्कि सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।