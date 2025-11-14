Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbihar Jokihat Assembly Seat Result Shahnawaz Alam rjd Mohammed Murshid aimim Sarfaraz counting lead trail victory Update
Jokihat Result LIVE: जोकीहाट चुनाव रिजल्ट; शाहनवाज, सरफराज या मुर्शीद आलम? कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Jokihat Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की जोकीहाट सीट पर मतगणना शुरू होने वाली है। इस सीट पर आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच सीधी भिड़ंत की उम्मीद है। इस सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:59 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अररिया
Jokihat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की सामान्य श्रेणी की जोकीहाट सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। ये सीट एक परिवारिक और बहुकोणीय जंग का गवाह बन रही है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शाहनवाज आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंजर आलम, एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शीद आलम और जन सुराज पार्टी के सरफराज आलम मुख्य दावेदारों के बीच चौतरफा मुकाबला है।

जोकीहाट में वोटों की गिनती अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती रुझानों में शाहनवाज आलम और मोहम्मद मुर्शीद आलम के बीच तगड़ी टक्कर नजर आ सकती है, जबकि सरफराज आलम और मंजर आलम भी गेमचेंजर साबित हो सकते हैं।

Jokihat Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
शाहनवाज आलमआरजेडी (महागठबंधन)--
मोहम्मद मुर्शीद आलमएआईएमआईएम--
सरफराज आलमजन सुराज पार्टी--
मंजर आलमजेडीयू (एनडीए)--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। बल्कि सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

जोकीहाट सीट का मुकाबला इसलिए भी रोचत है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की हॉटसीट है, जहां तस्लीमुद्दीन परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के शाहनवाज आलम ने आरजेडी के सरफराज आलम को 7383 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में जेडीयू के सरफराज आलम ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, जो परिवार की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इस बार भाइयों के बीच सीधी जंग और अन्य दावेदारों की एंट्री मुकाबले को अनप्रेडिक्टेबल बना रही है।

