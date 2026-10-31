बिहार रोजगार मेला में अमेजन, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियां आ रहीं; 3 महीने में 67 हजार युवाओं को नौकरी
बिहार में राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इनमें देश की नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तीन महीने आयोजित हुए 125 नियोजन मेला और दो बड़े मेगा जॉब फेयर में 67 हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
बिहार सरकार द्वारा व्यापक रूप से आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों में फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बीते 3 महीने में राज्य के 67 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है। राज्य, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर सरकार ये रोजगार मेले आयोजन कर रही है। इनमें तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों की निजी कंपनियों से युवाओं को सीधे जुड़ने का मौका मिल रहा है। सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय मेगा जॉब फेयर भी आयोजित कर रही है।
राज्य सरकार से मिले आंकड़ों के अनुसार, अब तक हुए दो मेगा जॉब फेयर में 33352 अभ्यर्थियों का नौकरी के लिए चयन हुआ है। वहीं, पूरे राज्य में 125 नियोजन मेलों का आयोजन अब तक हो चुका है, जिनमें 26162 युवाओं को रोजगार मिला है।
नौकरी के लिए 1.97 लाख आवेदन आ चुके
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिहार रोजगार सेतु पोर्टल (detjob.bihar.gov.in) पर अभी तक राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 197078 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। इसके तहत आयोजित 125 नियोजन मेलों के माध्यम से 26162 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं, पटना के ज्ञान भवन में स्वास्थ्य एवं बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित दो मेगा जॉब फेयर आयोजित किए गए, जिनमें 33352 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
ये कंपनियां ले रहीं हिस्सा
नियोजन मेलों में फ्लिपकार्ट, अमेजन, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस रिटेल, टाटा क्रोमा, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और मैनपावर ग्रुप सहित सैकड़ों निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया है।
वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के मेगा जॉब फेयर में मेदांता ग्रुप, पारस, अपोलो, रूबन, अखंड ज्योति और पोर्टिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने हिस्सा लिया। विभाग के अनुसार, बिहार रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत बीते अप्रैल माह में की गई थी। इसके बाद जुलाई से सितंबर 2026 तक आयोजित नियोजन मेलों में 1183 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 75932 अभ्यर्थियों ने अपना बायोडाटा जमा किया, जिनमें से चयन प्रक्रिया के बाद 27269 युवाओं को रोजगार मिला।
दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार मेला
इसके अलावा, सरकार दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष नियोजन मेलों का आयोजन कर रही है। सरकार का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।
1 करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य
गौरतलब है कि राज्य सरकार के सात निश्चय- 3 के तहत वर्ष- 2025 से 2030 तक एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दिशा में नियोजन मेलों, मेगा जॉब फेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।