Hindi NewsBihar NewsBihar Jharkhand crime connection Gold 12 crore stolen in Ranchi recovered in Katihar
क्राइम का बिहार झारखंड कनेक्शन; रांची में छीना गया 12 करोड़ का सोना कटिहार से बरामद

संक्षेप:

रांची के सदर थाना इलाके में कोढ़ा गैंग के बदमाशों ने एक दंपती से 12 करोड़ के सोने के जेवरात छीन लिए थे। कोढ़ा के जुराबगंज से सोने की बरामदगी कर ली गई है।

Dec 12, 2025 09:47 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, कटिहार, एक संवाददाता
क्राइम का बिहार झारखंड कनेक्शन उजागर हुआ है। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा गैंग द्वारा झारखंड के रांची सदर थाना क्षेत्र में छीना गया 12 करोड़ रुपये कीमत का सोना और करीब 10 लाख रुपये की चांदी संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस ने बरामद किया है। थानाध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि रांची के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सोने और चांदी की जेवरात की छिनतई की घटना हुई थी। रांची पुलिस ने संपर्क किया उसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई।

घटना के संबंध में झारखंड के रांची पुलिस ने मामले के वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान में पाया कि कोढ़ा गैंग में शामिल बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज निवासी राम कुमार यादव के रूप में करने के बाद रांची पुलिस कोढ़ा थाना पहुंची। रांची पुलिस ने कोढ़ा थानाध्यक्ष सुजीत कुमार इसकी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी की गयी। आरोपी के घर से करीब 426 ग्राम सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा करीब 452 ग्राम चांदी की ज्वेलरी को बरामद किया गया।

रांची सदर थाना में दर्ज छीना-झपटी के मामले की जांच के दौरान स्थानीय थाना पुलिस को वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी किया। आरोपी के घर से मिली ज्वेलरी को जब्त करते हुए कार्रवाई के बाद झारखंड पुलिस, सदर थाना रांची को विधिवत सौंप दिया गया। उन्होंने ने बताया कि बरामद ज्वेलरी की रांची में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी और रांची पुलिस ने मिलकर 12 करोड़ का सोना बरामद करने में कामयाबी पाई।

दरअसल कोढ़ा गैंग बिहार के साथ आस पास के राज्यों में भी अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में लूट या छिनतई कर बिहार में भाग आते हैं ताकि पुलिस उन्हें जल्द नहीं पकड़ सके।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
