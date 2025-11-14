Jhanjharpur Result LIVE: झंझारपुर चुनाव नतीजा; नीतीश मिश्रा और राम नारायण में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jhanjharpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की झंझारपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के नीतीश मिश्रा और सीपीआई के राम नारायण यादव में कौन जीत या हार रहा है, मतगणना के रुझान आने पर चुनाव परिणाम की झलक मिल जाएगी।

Jhanjharpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की झंझारपुर सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नीतीश मिश्रा और महागठबंधन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राम नारायण यादव के बीच मुख्य मुकाबला है। झंझारपुर विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम के रुझान आने पर झलक मिल जाएगी कि झंझारपुर से भाजपा और सीपीआई में किसकी जीत हो रही है। झंझारपुर सीट से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवार के अलावा जन सुराज पार्टी के केशव चंद्र भंडारी और बसपा, आप समेत अन्य कैंडिडेट कितना वोट बटोरते हैं, इस पर भी निगाहें रहेंगी।

सुबह 8 बजे- झंझारपुर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

झंझारपुर विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 60.21 प्रतिशत मतदान हुआ। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक एवं बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को फिर से झंझारपुर से प्रत्याशी बनाया। वहीं, लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने अपने पुराने लड़ाके राम नारायण यादव को दोबारा मैदान में उतारा है।