अनंत सिंह के खिलाफ ऐक्शन में तेजी, विधायिकी खत्म कराने स्पीकर के पास पहुंचे उमेश कुशवाहा

उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी तरफ से 10 पन्नों का पत्र सौंपा है। कहा जा रहा है कि इस खत में अनंत सिंह की पार्टी विरोधी सभी कार्यों का कच्चा-चिट्ठा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस पत्र के साथ वीडियो भी स्पीकर प्रेम कुमार को सौंपे गए हैं।

जनता दल (यूनाइटेड) अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रही है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से मोकामा के बाहुबली विधायक को पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उनकी विधायकी खत्म करने के लिए भी पार्टी ने अपनी तरफ से प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी तरफ से 10 पन्नों का पत्र सौंपा है।

कहा जा रहा है कि इस खत में अनंत सिंह की पार्टी विरोधी सभी कार्यों का कच्चा-चिट्ठा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस पत्र के साथ वीडियो भी स्पीकर प्रेम कुमार को सौंपे गए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनकी विधायकी भी जाएगी। पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने इतने काम किए हैं तो उसके तो ठोस सबूत हैं। इसी के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया है। जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है उसी पर पार्टी ने कार्रवाई की है।

बता दें कि जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में प्रतिद्वंद्वी दल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के आरोपों में अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।