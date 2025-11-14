Jale Result LIVE: जाले चुनाव नतीजा; जीवेश कुमार मिश्रा और ऋषि मिश्रा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jale Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी के जिवेश कुमार उर्फ जीवेश मिश्रा और कांग्रेस के ऋषि मिश्रा में कौन चुनाव जीत या हार रहा है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, रुझानों में परिणाम की इसकी झलक मिल जाएगी।

Jale Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की जाले सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिवेश कुमार उर्फ जीवेश मिश्रा और महागठबंधन से कांग्रेस (INC) के ऋषि मिश्रा में कौन जीत या हार रहा है, मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में इसके रुझान मिलने लगेंगे। मतगणना के हर राउंड की गिनती में जाले से कौन कैंडिडेट कितने वोटों से आगे या पीछे चल रहा है, इसका अपडेट आपको यहां मिलता रहेगा। जाले विधानसभा से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से रणजीत शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से फैसल रहमान के वोटों पर भी नजर रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- जाले विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

जाले विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 63.51 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा ने अपने लगातार दो बार के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा को फिर से मौका दिया है। वहीं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा को मैदान में उतारा है। ऋषि 2014 के उपचुनाव में जाले से जदयू के टिकट पर जीते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर जीवेश मिश्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को 21 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।