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बिहार पेपर लीक की राजधानी, बोले तेजस्वी यादव- 10वीं का भी प्रश्नपत्र लीक होता है

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान
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तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी है। एक करोड़ नौकरी का वादा करने वाली सरकार ने एक लाख नौकरियां भी नहीं दी है। इसीलिए राजद ने 19 अगस्त को आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी कार्यालय से लोकभवन तक मार्च निकाला जाएगा।

Rashtriya Janata Dal (RJD) leader Tejashwi Yadav
पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार अब पेपर लीक की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं होती है। इसका विरोध करने पर छात्रों पर एके-47 से फायरिंग की जाती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजद ने 19 अगस्त को लोकभवन तक मार्च का ऐलान किया है। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षा तो छोड़िए यहां स्कूली स्तर पर 10वीं और 12वीं परीक्षा का प्रश्नपत्र भी लीक होता है। कोई भी बहाली प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है।

बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी है। एक करोड़ नौकरी का वादा करने वाली सरकार ने एक लाख नौकरियां भी नहीं दी है। इसीलिए राजद ने 19 अगस्त को आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी कार्यालय से लोकभवन तक मार्च निकाला जाएगा। तेजस्वी ने आंदोलनकारियों को दिमागी नक्सल जैसे शब्द के इस्तेमाल पर पीएम से माफी की मांग की। साथ ही राज्य में लागू शराबंदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू है पर सबको पता है कि होम डिलीवरी हो रही है।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नई सरकार गुणवतापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने की जगह बिहार में शिक्षा का भगवाकरण करने में लगी हुई है। उन्होंने ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं हैं, शिक्षकों की कमी के साथ बच्चों के पास पढने के लिए किताब तक नहीं है, लेकिन सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं दे कर अपने भगवा एजेंडे पर काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश अब पेपर लीक की राजधानी बन गया है। उन्होंने पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर 19 अगस्त को लोकभवन क एक मार्च निकालने की तैयारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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