रैंगिग मामले में बिहार दूसरे नंबर पर, यूपी में सबसे ज्यादा; चौंकाने वाले आंकड़े

बिहार के कॉलेजों में रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। रैगिंग के मामलों में राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 की तुलना में 2025 में बिहार में रैगिंग के मामले लगभग 2.5 गुना बढ़ गए हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। सांकेतिक तस्वीर

रिपोर्ट: स्वाति आनंद, हिन्दुस्तान। देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं 2022 की तुलना में 2024 में बढ़ी हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने चार वर्षों के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बिहार रैगिंग मामलों में देश भर में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से दर्ज किए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में गत वर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से रैगिंग के 122 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 251 और मध्य प्रदेश में 117 मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 2023 में बिहार से 83, यूपी से 188 और मध्य प्रदेश से 87 मामले दर्ज किए गए थे।

2022 की तुलना में 2025 तक 2.5 गुना बढ़े मामले बिहार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 की तुलना में 2025 में बिहार में रैगिंग के मामले लगभग 2.5 गुना बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में 122 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या 54 थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 22 जुलाई तक का आकड़ा जारी किया है। इसमें इस वर्ष अब तक 50 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साल 2022 में पटना के एक नामी महिला कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई थी।

छात्रों से लिए जा रहे एंटी रैगिंग शपथ-पत्र

बिहार के विवि में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी रैगिंग समिति का गठन करना अनिवार्य है। नए सत्र में छात्रों से एंटी रैगिंग शपथ पत्र लिया जा रहा है। इसमें अभिभावकों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य हैं।

ऐसे करें रैगिंग की रिपोर्ट कॉलेजों में रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में सातों दिन 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 पर कॉल कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट एंटी रैगिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, या helpline@antiragging.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

गत वर्ष बिहार के तीन विवि को हुआ था शोकॉज वर्ष 2025 में विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के 89, जिनमें बिहार के तीन विवि शामिल थे, उन्हें एंटी रैगिंग रेगुलेशन के उल्लंघन पर शो कॉज किया था। इनमें वीर कुंवर सिंह विवि आरा, मुंगेर विवि आरा और नालंदा विवि शामिल थे। इन तीनों संस्थानों ने जरूरी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग (छात्रों से) और कंप्लायंस अंडरटेकिंग (संस्थान की ओर से) जमा नहीं किया था। यूजीसी ने इसके लिए संस्थानों को कई बार एडवाइजरी जारी की थी, एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन से फॉलो-अप कॉल किए गए और एंटी-रैगिंग मॉनिटरिंग एजेंसी ने सीधे दखल दी। इसके बाद इन विवि को शो कॉज कर विवि परिसर में रैगिंग के मामले को रोकने को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी।

पांच प्रमुख राज्य ● उत्तर प्रदेश : 251

● बिहार : 122

● मध्य प्रदेश : 117

● पश्चिम बंगाल : 102