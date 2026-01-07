Bihar Weather:बिहार में जम्मू से भी ज्यादा ठंड, अभी और गिरेगा पारा; 4 दिन आफत ही आफत
बिहर में हाड़ कंपानेवाली ठंड से अभी राहत के आसार नहीं हैं। बिहार मंगलवार को जम्मू से भी ज्यादा ठंडा रहा। जम्मू का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री था। जबकि, इस सीजन में पहली बार राज्य में न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, 25 जिलों का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री से कम रहा। भागलपुर, गया जी, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर सहित कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में न्यूनतम पारा और गिरेगा। बिहार में बर्फीली हवा का प्रवाह लगातार जारी है। अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। शीतलहर जैसे हालात बनने के भी आसार हैं।
बुधवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहने के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, प्रदेश के कुछ जिलों में दिन में धूप निकालने की संभावना है। लेकिन, बर्फीली हवा के कारण धूप निकलने के बावजूद लोगों को भीषण ठंड का एहसास होगा।
मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों में दिन में धूप खिलने से आंशिक तौर पर राहत मिली। लेकिन पछुआ से ठंड का एहसास हो रहा था। हालांकि, अधिकतम तापमान में 5.7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 15.2 से 20.8 डिग्री के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 20.8 डिग्री शेखपुरा में दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 4.6 से 9.5 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। सबसे कम दृश्यता 40 मीटर वाल्मीकि नगर में दर्ज की गयी।