बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव खिलाड़ी खोजेगी सरकार, सम्राट चौधरी ने बता दिया प्लान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम अगली नीलामी तक बिहार की आईपीएल टीम तैयार करना चाहते हैं। 15 सितंबर से बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव-गांव में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जाएगी।
बिहार की अपनी आईपीएल टीम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इसकी पहल की है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव जाकर प्रतिभावान क्रिकेटर की खोज की जाएगी। सीएम ने कहा कि अगले साल (2027) के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टूर्नामेंट में बिहार की टीम भी हिस्सा लेगी। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में शुक्रवार को खेल विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट ने यह बात कही।
सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम में 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' के तहत चयनित 19 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटे। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को भी बिहार पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्ति का पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में ऐलान किया कि बिहार में क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर तरह के खेलों के खिलड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
15 सितंबर से शुरू होगा प्रतिभा खोज अभियान
सीएम ने कहा कि 15 सितंबर के बाद बिहार में गांव-गांव में खेल प्रतिभा की खोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। हर पंचायत से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर देश के लिए तैयार करेगी। यह अभियान लगभग 6 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत आईपीएल के अलावा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए सभी तरह के खेलों के टैलेंटेड खिलाड़ियों को चुना जाएगा।
सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि देश और दुनिया में बिहार को खेल के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, मगर अब तस्वीर बदल गई है। हाल के सालों में यहां तीन-तीन वर्ल्ड कप हो चुके हैं। हॉकी के दो वर्ल्ड कप हुए। हमने खेल विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि एक-एक क्षेत्र में एक-एक खेल की सुविधा विकसित करें।
अगले साल आ जाएगी बिहार की आईपीएल टीम?
सीएम ने कहा कि बिहार के लोगों की इच्छा है कि यहां के लोग भी आईपीएल से जुड़ें। हम चाहते हैं कि अगली आईपीएल नीलामी में बिहार भी अपनी एक क्रिकेट टीम खड़ी करे। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। बिहार के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा।
बिहार की IPL टीम का अनिल अग्रवाल ने उठाया था मुद्दा
दो महीने पहले मशहूर उद्योगपति एवं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि बिहार की भी एक अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि बिहार ने देश को वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, साकिब हुसैन जैसे बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं। बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम होगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अनिल अग्रवाल की बात का समर्थन किया था। सीएम ने यह आश्वासन भी दिया कि बिहार की आईपीएल टीम बनाने के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। अब सम्राट ने इस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।